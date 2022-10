Good Omens 2 è stata protagonista di un panel dedicato presso il New York Comic Con, in cui il cast e i creatori della serie fantasy-comedy hanno annunciato la finestra di lancio per la seconda stagione, che, come la prima, verrà pubblicata in esclusiva su Prime Video. Durante il panel è anche stato mostrato il primo poster di Good Omens 2, in cui vediamo il demone Crowley (David Tennant) e il suo migliore amico, l’angelo Azraphel (Michael Sheen), in posa schiena contro schiena. Lo slogan, “Something’s going down in the up” (“Qualcosa sta andando giù in alto“), è collegato alla trama della seconda stagione che, secondo quanto riferito, parlerà di un mistero che coinvolge sia Crowley che Azraphel.

Good Omens 2: la finestra di lancio

La prima stagione di Good Omens è stata pubblicata su Prime Video il 31 maggio 2019, adattando l’intero romanzo originale di Neil Gaiman e del compianto Terry Pratchett (potete acquistarlo qui su Amazon). Sebbene concepito e commercializzato come una miniserie che si sarebbe dovuta concludere con la prima stagione, Good Omens è stato rinnovato per una seconda stagione nel giugno 2021. La seconda stagione racconterà una storia completamente nuova, ma incorporerà anche idee per il sequel a cui Gaiman e Pratchett hanno pensato oltre 32 anni fa.

All’epoca, Gaiman ha dichiarato:

“Terry non è più qui, ma quando c’era, avevamo parlato di cosa volevamo fare con Good Omens e di dove sarebbe andata la storia. E ora, grazie a BBC Studios e Amazon, posso portarlo lì”.

Gaiman, che è produttore esecutive, scrittore e co-showrunner di Good Omens 2, ha dichiarato, in precedenza, che il successo della serie fantasy targata Prime Video ha dato una spinta affinché anche The Sandman potesse essere adattato per la televisione.

Trovate la prima stagione di Good Omens in esclusiva su Prime Video. Good Omens 2 verrà pubblicato, sempre in esclusiva su Prime Video, nell’estate 2023.