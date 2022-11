Hot Toys è lieta di annunciare l’arrivo di una nuova proposta dedicata al villain del personaggio di Gorr il Macellatore di Dei da una delle ultime produzioni cinematografiche Marvel dal titolo Thor: Love and Thunder.

Gorr, l’action figure ultra dettagliata di Hot Toys

La figure di Gorr, è realizzata in scala 1/6 (per un’altezza di circa 30 cm complessivi) e dotata di ben 30 punti di snodo alle articolazioni. Come accade per tutte le produzioni di questa linea, il personaggio di Gorr includerà nella propria confezione, numerosi accessori extra che la renderanno di fatto estremamente adattabile nelle pose, ma vediamoli meglio qui sotto nel dettaglio.

Gli accessori aggiuntivi

Tra gli accessori aggiuntivi presenti nel set troviamo: la necrospada, una seconda necrospada danneggiata durante la battaglia, lo Stormbreaker di Thor, cinque coppie di mani, una collana e un supporto appositamente progettato con logo del film con un’asta verticale per dare maggior stabilità alla doll ed evitare che questa possa cadere accidentalmente.

Gorr Il Macellatore di Dei appare per la prima volta come antagonista principale nel 29° film del Marvel Cinematic Universe Thor: Love and Thunder, interpretato da Christian Bale. Dopo aver perso la figlia ed essere stato deluso dal dio che serviva, Gorr diventa uno spietato e vendicativo killer galattico che vuole uccidere tutti gli dei. Viene scelto da una spada maledetta chiamata Necrospada che gli conferisce poteri sovrumani ma che lentamente lo porta verso la morte. Il suo scopo primario è quello di raggiungere un’entità cosmica chiamata Eternità, per poter esprimere il suo desiderio genocida.

Gorr Il Macellatore di Dei da Hot Toys, data di uscita e prezzo

Questi prodotti sono destinati nel giro di pochissimo tempo ad andare inesorabilmente sold-out e per questo consigliamo sempre di prenotarle per non rischiare di perderle. Gorr di Hot Toys è ordinabile a questo indirizzo che lo propone a un prezzo di preorder di 276,29 € con finestra di lancio fissata tra Gennaio e Giugno 2024.

Se vi siete incuriositi o siete alla ricerca di action figure o gadget dedicate a Thor: Love and Thunder ecco alcune proposte che abbiamo selezionato per voi. Basta dare un fendente di spada qui.