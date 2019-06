Ghostbusters 3: Paul Rudd nel cast del nuovo film

A quanto pare la notizia sarebbe ufficiale. Paul Rudd dovrebbe far parte del cast di Ghostbusters 3, nuovo film diretto da Jason Reitman.

A quanto pare la notizia sarebbe ufficiale. Paul Rudd dovrebbe far parte del cast di Ghostbusters 3, nuovo film diretto da Jason Reitman. Come potete vedere di seguito, la pagina ufficiale di Twitter dedicata agli “Acchiappa fantasmi”, ha infatti condiviso un video per divulgare la notizia dell’arrivo di Rudd.

Queste le parole che pronuncia l’attore nel breve video di Twitter:

«Sono dei film stupendi, sono un fan. Quando ho sentito che Jason Reitman stava per girare una nuova versione, il mio agente l’ha chiamato e gli ha detto, “Hey Jason, abbiamo sentito che nel film è previsto il ruolo di un bel fusto semi-giovane, chi chiamerai?”, e quando ho saputo che stavano per chiamare me, come potete immaginare mi sono quasi squagliato. Non vedo l’ora di unirmi al cast questo autunno per Ghostbusters».

Dunque, insieme a Finn Wolfhard, Carrie Coon e McKenna Grace, vedremo anche l’attore che ha interpretato il personaggio di Ant-Man nell’Universo Cinematografico Marvel. Invece, ancora non si hanno notizie certe sul probabile ritorno nel cast degli attori Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Sigourney Weaver, protagonisti di Ghostbusters del 1984 diretto da Ivan Reitman.

Non si sa molto sull’importanza del ruolo affidato a Paul Rudd, ma secondo le prime indiscrezioni dovrebbe vestire i panni di un’insegnate. Non ci resta aspettare nuove informazioni per saperne di più. Ricordiamo che Ghostbusters 3 uscirà nelle sale cinematografiche il 10 luglio 2020.