Green Lantern, la serie HBO Max è confermata

Da tempo si discute della possibilità che il personaggio di Lanterna Verde, noto anche come Green Lantern, possa tornare ufficialmente nell’universo DC dopo la sfortunata parentesi del film del 2011 diretto da Martin Campbell e con Ryan Reynolds nei panni del protagonista. A quanto pare, qualcosa si è finalmente mosso nella giusta direzione: l’attore Finn Wittrock (American Horror Story) è stato infatti scelto per interpretare Guy Gardner/Lanterna Verde nella prossima serie di HBO Max.

Basato sui personaggi dei fumetti DC Comics, lo show è creato da Berlanti Productions assieme a Warner Bros. Television. Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Seth Grahame-Smith si occuperanno di scrivere la storia della serie, la quale attraverserà numerose epoche e galassie lontane fra loro per un totale di ben dieci episodi. Come riportato da Deadline (qui la notizia originale) l’avventura prenderà il via sul pianeta Terra, nel 1941: faremo la conoscenza del primo Green Lantern, l’agente gay dell’FBI Alan Scott, seguito dal presuntuoso Guy Gardner (una versione del supereroe dal fisico possente e che incarna il tipico patriottismo anni ’80, interpretato da Wittrock) nell’84 e dall’essere metà umano e metà alieno noto come Bree Jarta. Altre cosiddette “Lanterne” faranno la loro apparizione nello show, dando vita a un vero e proprio universo di eroi.

Il personaggio di Gardner è già apparso brevemente sul piccolo schermo nel film per la TV Justice League of America del 1997, prodotto da CBS e interpretato in quell’occasione da Matthew Settle. La nuova serie vedrà Berlanti, Guggenheim e Grahame-Smith come produttori esecutivi assieme a Geoff Johns, Sarah Schechter, David Madden e David Katzenberg, mentre Sara Saedi e Elizabeth Hunter sono co-produttori esecutivi. Finn Wittrock è noto ai fan del piccolo schermo per American Horror Story: Freak Show oltre che per la miniserie Versace: American Crime Story. L’attore è anche atteso prossimamente al cinema nei film Deep Water e A Mouthful of Air, in uscita nel 2021.