Green Lantern – primi dettagli della serie TV

DC, Warner Bros. e HBO Max hanno ufficialmente dato il via alla realizzazione della serie TV su Green Lantern ordinando una prima stagione da 10 episodi, presumibilmente da 60 minuti ciascuno. Green Lantern sarà scritta da Seth Grahame-Smith (scrittore del fortunato Lego Batman – Il Film e associato per un periodo anche al film The Flash con Ezra Miller) e vedrà Marc Guggenheim (mente dietro Arrow e tutto l’Arrowverse nonché scrittore del vituperato Green Lantern con Ryan Reynolds del 2011) in veste di produttore esecutivo con la sua Berlanti Productions coadiuvato da Warner Bros.

Non mancheranno di far discutere i primi dettagli sulla serie TV che racconterà le avventure di diverse Lanterne fra cui Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz e Alan Scott (che a differenza della sua versione originale sarà gay come la sua controparte di Terra-2 versione New 52) non si accenno quindi né ad Hal Jordan né a John Stewart ovvero le due Lanterne Verdi più famose e riconoscibili. Compariranno in Green Lantern anche Sinestro, non è dato sapere se ancora come Lanterna Verde o come possessore dell’Anello Giallo, e Kilowog, il taurino sergente istruttore delle Lanterne, in più verranno introdotte nuove Lanterne nel Corpo create appositamente per la serie.

Green Lantern – la serie TV

Green Lantern fu uno dei primi progetti annunciati da DC e HBO Max (insieme alla antologica Strange Adventures) e la sua portata fu subito definita spettacolare. Si parlò inoltre di un budget molto sostanzioso per la sua realizzazione perché sarebbe stata ambientata nello spazio in un modo mai visto prima in televisione.

Sarah Aubrey, Head of Original Content di HBO Max, si sbilanciò dicendo che la serie avrò coperto diversi decenni e si sarebbe concentrata sulla storie di due Lanterne terrestri e su Sinestro. In parte queste dichiarazioni sono state rispettate anche se si vocifera che la serie possa configurarsi come antologica ed avere semplicemente un filo conduttore rappresentato appunto dal Corpo delle Lanterne Verdi.

Green Lantern e gli altri progetti DC su HBO Max

Attualmente in fase di sviluppo per HBO ci sono molti progetti targati DC.

Eccoveli: