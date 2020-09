Justice League Dark – J.J. Abrams al lavoro su spin-off dedicati a Zatanna e Constatine?

Come riportatovi ormai alcuni mesi fa, J.J. Abrams ha firmato un accordo in esclusiva che lo lega, tramite la sua casa di produzione Bad Robot, a Warner Bros. e HBO Max il cui primo frutto è stata la serie Lovecraft Country. Abrams però è anche legata ad un particolare progetto DC ovvero Justice League Dark che, a dispetto degli scarsi aggiornamenti che sono finora trapelati, sarebbe in pieno sviluppato tanto da far sbilanciare THR sulla possibilità che il regista e produttore, parallelamente alla serie principale, stia già sviluppando due miniserie spin-off legati a due dei possibili protagonisti ovvero Zatanna e John Constantine.

L’operazione non sarebbe improbabile. HBO Max ha recentemente confermato lo sviluppo di altri progetti spin-off come la serie TV con protagonista il Dipartimento di Polizia di Gotham City ambientata nello stesso universo narrativo di The Batman di Matt Reeves e Peacemaker, la serie spin-off di The Suicide Squad sviluppata da James Gunn con protagonista John Cena.

Justice League Dark è la “squadra” preposta ad affrontare minacce legate alla magia e le cui avventure sconfinano spesso in territori horror. Nella sua ultima incarnazione è guidata da Wonder Woman.

Justice League Dark è stato uno dei primi tre progetti DC sviluppati per la piattaforma HBO Max dopo la serie TV Green Lantern e la serie antologica Strange Adventures. Non si conoscono attualmente dettagli sul progetto né quali personaggi vi compariranno: difficile il coinvolgimento di Wonder Woman mentre sarebbe interessante capire se DC, Warner Bros. e Abrams vogliano sfruttare lo Swamp Thing visto sulla omonima serie DC Universe e soprattutto il John Constantine interpretato da Matt Ryan nell’Arrowverse.

Il progetto è stato più volte annunciato, rinviato e rimaneggiato passando fra le altre come film nelle mani di Guillermo Del Toro e Doug Liman.

Nata nel 2011, la Justice League Dark è stata una delle serie portanti dei New 52 soprattutto con l’arrivo di Jeff Lemire ai testi. La serie è stata poi rilanciata pochi mesi fa da James Tynion IV attuale scrittore di Batman.