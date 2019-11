HBO Max ordina le serie TV di Green Lantern e Adam Strange

HBO Max ordina le serie TV dedicate ai supereroi DC Comics Green Lantern ed Adam Strange.

WarnerMedia ha annunciato che una serie TV live action di Lanterna Verde ed Adam Strange arriveranno prossimamente sul suo servizio streaming HBO Max.

La notizia arriva direttamente dall’evento di presentazione della piattaforma HBO Max, che oltre ad aver specificato che tutte le produzioni live action DC Comics (compreso l’ultimo Joker di Todd Phillips) saranno rese disponibili in esclusiva streaming sin dal lancio, ha immediatamente dopo provveduto a divulgare la notizia pubblicamente tramite un tweet ufficiale sul suo account: “Ancora una novità, per i fan di DC Comics. In collaborazione con Greg Berlanti siamo entusiasti di portare in serie l’amatissima Green Lantern ed introdurre al publico Strange Adventures, riguardo “L’Uomo dei Due Mondi “Adam Strange, un archeologo trasformato in eroe intergalattico quando viene teletrasportato al pianeta Rann.”

Una serie dedicata al Corpo delle Lanterne Verdi è stata rumoreggiata per mesi da HBO Max, stando all’insider, il protagonista di questo nuovo adattamento sarebbe dovuto essere la Lanterna Verde Kyle Rayner, mentre la versione di Hal Jordan sarebbe apparsa sul grande schermo in un film dedicato ambientato nella stessa continuity.

Poiché la serie è stata appena annunciata i dettagli sono ancora piuttosto nebulosi, quindi non è noto se la serie HBO Max sarà dedicata ai Green Lantern Corps o solamente ad una singola Lanterna Verde, ma possiamo decisamente alzare le nostre aspettative sentendolo definire come “il più colossale show televisivo DC Comics mai realizzato”.

Ad occuparsene Greg Berlanti, che già aveva curato l’Arrowverse di The CW (Arrow, The Flash, DC’ Legends of Tomorrow, Supergirl e Batwoman). Per quanto riguarda Adam Strange, sappiamo ancora meno: il personaggio è dapprima apparso nella sfortunata serie TV Krypton targata SyFy, cancellata prematuramente al termine della sua seconda stagione, ma si vocifera che questa versione di Adam Strange sarà “molto diversa.”