Gremlins: Secrets of the Mogwai annunciata la data di esordio della serie animata dei Gremlins

Novità all’orizzonte per la serie animata basata sul film Gremlins, in arrivo su HBO Max. Il sito Collider (link) riporta infatti che la serie animata basata sul cult anni ‘80 arriverà sugli schermi entro la fine del 2021.

Annunciata lo scorso anno, la serie animata sui gremlins, intitolata Gremlins: Secrets of the Mogwai, sarà ambientata diversi anni nel passato rispetto agli eventi del primo film avvenuti nel 1984.

Nel film culto di Joe Dante (link Amazon) le vacanze di natale di una tranquilla cittadina americana vengono sconvolte quando Rand Peltzer regala al figlio Billy un esemplare di mogwai, una misteriosa ed adorabile creatura dai grandi occhi ed orecchi. Le cose si complicheranno quando Billy ed i suoi amici contravveranno agli avvertimenti sulla cura della piccola creatura, bagnandolo e dandogli da mangiare dopo la mezzanotte. L’acqua innescherà una duplicazione del piccolo mogwai, mentre Lo spuntino fuori programma trasformerà le tenere (ma indisciplinate) creature in mostriciattoli pericolosissimi.

Secondo le informazioni raccolte fino ad ora Gremlins: Secrets of the Mogwai racconterà la storia di Sam Wing, lo stesso Mr. Wing che in futuro diventerà il proprietario del negozio del film in cui incontreremo Gizmo per la prima volta, nella Shanghai del 1920.

Durante la sua infanzia Sam incontrerà Gizmo il mogwai e insieme ad una ladruncola di strada di nome Elle saranno impegnati in un viaggio attraverso la Cina. Sul loro cammino avranno a che fare con mostri, spiriti e miti del folklore cinese.

I protagonisti, impegnati a ricongiungere Gizmo con la sua famiglia, dovranno poi guardarsi le spalle da un industriale senza scrupoli alla testa di un piccolo esercito di Gremlins.

Gremlins: Secrets of the Mogwai sarà prodotto da Amblin Television e Warner Bros. Animation. La serie sarà scritta da Tze Chun e vedrà nel ruolo di produttore esecutivo Darryl Frank (The Americans, Animaniacs, Amazing Stories), Justin Falvey (The Americans, Animaniacs, Amazing Stories) e Sam Register (Teen Titans Go!).