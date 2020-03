Gretel e Hansel: diffuso il nuovo poster ufficiale con la data di uscita in Italia

Koch Media Italia e, in particolare, l’etichetta interamente dedicata al genere horror Midnight Factory sono lieti di annunciare che Gretel e Hansel uscirà nei cinema italiani il prossimo 2 aprile. La pellicola è realizzata dai produttori di Insidious e Sinister e si tratta di un inquietante adattamento in chiave horror della fiaba più celebre dei fratelli Grimm, ovvero Hänsel e Gretel. Il regista del film è Oz Perkins, famoso per aver recitato in Psycho II e nel film Star Trek del 2009 e aver diretto The Blackcoat’s Daughter.

Nel cast troviamo Sophia Lillis, la ricordiamo per il ruolo di Beverly nell’ultimo adattamento cinematografico del celebre romanzo di Stephen King IT, che interpreta il ruolo dell’impavida eroina femminile Gretel accanto al giovane Sam Leaky che, invece, veste i panni del fratellino Hansel. Il film mostra la classica favola che tutti conosciamo e abbiamo almeno una volta ascoltato o letto da bambini, ma con un linguaggio e una messinscena che parla ad un pubblico giovane amante del genere horror e non solo.

La sinossi di Gretel e Hansel è la seguente:

Dopo tanto girovagare Gretel e Hansel si imbattono in una misteriosa casa isolata, abitata da una vecchietta apparentemente gentile, credendo così di aver trovato finalmente un rifugio sicuro. Ma inspiegabili banchetti senza limiti nonostante la carestia, incomprensibili, spaventose stranezze e inquietanti mormorii di bambini provenienti dalla casa, fanno sorgere in Gretel l’orribile dubbio che la vecchia padrona di casa nasconda segreti raccapriccianti. Riuscirà Gretel a proteggere suo fratello minore o cederà alle tentazioni che sorgono in lei? Qualcosa di mostruoso emergerà da questa oscura reinterpretazione della fiaba classica dei fratelli Grimm.

In occasione dell’annuncio della data di uscita della pellicola, Koch Media Italia e Midnight Factory hanno diffuso anche il primo poster italiano ufficiale: