Xiaomi Smart Band 9 è realtà, tutte le novità annunciate in Cina

Xiaomi ha ufficialmente presentato il suo ultimo fitness tracker, la Smart Band 9, insieme ai nuovi smartphone pieghevoli MIX Fold 4 e MIX Flip. Il nuovo modello si distingue per un design aggiornato e diverse migliorie hardware.

La Xiaomi Smart Band 9 vanta ora un corpo in metallo più resistente e viene proposta in quattro colorazioni: Rosa, Blu, Argento e Nero. È disponibile anche una quinta variante bianca con scocca in ceramica.

Xiaomi Smart Band 9 in ceramica

Presenta lo stesso linguaggio di design dei modelli precedenti con una struttura centrale in metallo e 7 nuovi braccialetti, con diversi stili di materiali e colori, tra cui un braccialetto cavo, un cinturino a catena, un cinturino in pelle bicolore, un ciondolo, un cinturino magnetico, una fascia intrecciata e un cinturino in metallo.

Ha lo stesso display AMOLED da 1,62 pollici del modello dello scorso anno, ora con una luminosità di picco fino a 1200 nit, una frequenza di aggiornamento di 60Hz e il supporto per oltre 200 quadranti.

Il Mi Band 9 supporta anche le chiavi auto tramite NFC

L'accuratezza della rilevazione della frequenza cardiaca della Smart Band 9 è stata migliorata ed è ora più precisa del 16% rispetto a Smart Band 8. Traccia la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno, la pressione e il monitoraggio dello stress per tutto il giorno. Inoltre, monitora le fasi e il ritmo del sonno. Anche il monitoraggio del sonno è stato perfezionato, con un incremento di accuratezza del 7,9%.

Sono disponibili oltre 150 modalità di allenamento, tra cui 10 tipi di corsa con coach che fornisce consigli scientifici sul tempo di esercizio e sull'intervallo della frequenza cardiaca.

Xiaomi ha introdotto il supporto per le chiavi auto tramite NFC, sebbene al momento la funzione sia limitata a due sole case automobilistiche. L'azienda prevede di estendere la compatibilità ad altri marchi in futuro.

Specifiche Xiaomi Smart Band 9

Display touch AMOLED Always-on da 1,62 pollici (192×490 pixel) HD 2,5D, frequenza di aggiornamento di 60Hz, luminosità fino a 1200 nit

Oltre 200 nuove watch face con supporto AOD

Bluetooth 5.4 che si connette ad Android 8.0 e successivi e iOS 12.0 e successivi

NFC (solo NFC Edition)

Xiaomi HyperOS

Resistente all'acqua fino a 50 metri (5 ATM)

Sensore ottico di frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue, sensore di movimento a sei assi

150+ modalità di allenamento, inclusi corsi professionali

Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, monitoraggio continuo della saturazione di ossigeno nel sangue, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno 24/7, monitoraggio della salute femminile, ecc...

Altre funzioni: Sveglia, elenco di cose da fare, meteo, giochi, controlli intelligenti dei contenuti multimediali, controllo remoto della fotocamera, risposta rapida ai messaggi, avvisi di chiamata in arrivo

Dimensioni: 46,5 × 21,6 × 10,99 mm / 47,50 x 22,73 x 10,95 mm (edizione in ceramica)

Peso senza cinturino: 15,8g / 22,4g (edizione in ceramica)

La batteria da 233mAh offre un'autonomia fino a 21 giorni, con un tempo di ricarica di circa 1 ora.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo di partenza della Xiaomi Smart Band 9 è di 249 yuan (circa 31 euro) per il modello base senza NFC. La variante con NFC costerà 299 yuan (circa 38 euro), mentre il modello premium in ceramica avrà un prezzo di 349 yuan (circa 44 euro).

Xiaomi non ha ancora fornito dettagli su prezzi e disponibilità per i mercati internazionali.