Guardia del corpo: il film con Whitney Houston e Kevin Costner avrà un remake

Warner Bros. ha annunciato di aver ingaggiato il drammaturgo e sceneggiatore nominato al Tony Award Matthew López (Inheritance) per scrivere il remake del film candidato all’Oscar del 1992 Guardia del corpo (in originale The Bodyguard). La pellicola originale aveva come protagonisti l’icona della musica Whitney Houston e il celebre attore Kevin Costner nei panni della guarda del corpo della superstar pop.

The Bodyguard: i primi dettagli sul remake in produzione

Il noto magazine Deadline ha riportato in esclusiva la notizia dichiarando:

“Secondo quanto riferito, il nuovo film è ispirato al dramma romantico del 1992 che ha seguito un ex agente dei servizi segreti, interpretato da Costner, che assume il lavoro di guardia del corpo di una cantante R&B, il cui stile di vita è molto diverso da quello di un presidente”.

La colonna sonora originale del film è ancora oggi la più venduta di tutti i tempi con 45 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Oltre a questo record, la colonna sonora ha anche vinto il Grammy Award per l’album dell’anno ed è stata certificata 18 volte disco di platino dalla Recording Industry Association of America. Due canzoni, Run to You e I Have Nothing, sono state nominate per la migliore canzone originale agli Oscar, ma hanno perso contro A Whole New World di Aladdin della Disney. La canzone simbolo della pellicola, I Will Always Love You, è diventata 8 volte disco di platino negli Stati Uniti, vendendo 8 milioni di copie.

Per quanto riguarda, in conclusione, il remake di Guardia del corpo, Lawrence Kasdan di Kasdan Pictures e Dan Lin e Jonathan Eirich di Rideback sono i produttori. Nick Reynolds di Rideback, invece, sarà il produttore esecutivo visto che è alla guida del progetto già dal 2011. Vi ricordiamo, infine, che qualora non lo aveste mai visto o voleste rivivere le sue emozioni, potreste acquistare Guardia del corpo su Amazon.