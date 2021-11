Guardiani della Galassia Vol. 3, Sly Stallone si mostra per la prima volta

Guardiani della Galassia Vol. 3 è attualmente in lavorazione, sebbene manchi ancora parecchio tempo prima di poter rivedere al cinema Star-Lord, Groot e tutti gli altri eroi dell’astronave Milano, diretti dal regista James Gunn (autore anche del più recente The Suicide Squad – Missione Suicida). Nel cast della nuova pellicola troveremo anche Sylvester Stallone, nuovamente nei panni di Stakar Ogord/Starhawk, tanto che ora l’attore 75enne ha pubblicato (e poi rimosso) una prima immagine di lui con il costume di scena, visionabile poco più in basso.

Come riportato da Collider (qui la notizia originale), Sly ha infatti postato sul suo profilo Instagram una foto dal backstage in cui possiamo ammirarlo col il costume di Starhawk. Ancora non è chiaro il ruolo che il personaggio di Stallone avrà all’interno della pellicola, ma è sicuramente interessante confermare come Guardiani della Galassia Vol. 3 vedrà comunque la sua presenza. Nel precedente Guardiani della Galassia Vol. 2 l’eroe è infatti apparso in un semplice cameo, ragion per cui ci si augura che questo terzo capitolo il suo ruolo possa essere decisamente più corposo e incisivo ai fini della storia principale.

Guardiani della Galassia

L’uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3 è attesa per il 5 maggio 2023 negli Stati Uniti. Nel cast troveremo Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Dra), Vin Diesel (Groot) e Bradley Cooper (Rocket Raccoon), oltre a Karen Gillan e Pom Klementieff, rispettivamente interpreti dei personaggi di Nebula e Mantis. Durante le riprese del terzo capitolo verrà girato in contemporanea anche uno speciale natalizio sempre scritto e diretto da Gunn, in arrivo sul catalogo Disney+ a Natale 2022. Se nel frattempo volete recuperare il primo e ormai storico capitolo della serie di film dedicati ai Guardiani della Galassia, recuperate il primo capitolo in Home Video, proposto a un prezzo davvero molto interessante.