Guardiani della Galassia Vol. 3, due personaggi avranno un ruolo di primo piano

L’attesa verso i Guardiani della Galassia Vol. 3 è sicuramente molto alta, sebbene manchino ancora diversi mesi prima di poter rivedere sul grande schermo Star-Lord e tutti gli altri eroi dell’astronave Milano, nuovamente diretti dal regista James Gunn (da poco reduce dal successo di The Suicide Squad – Missione Suicida, al soldo di Warner Bros. e DC). In questi giorni, il cineasta ha nuovamente stuzzicato i fan, commentando le reazioni di due attrici alla lettura del copione del nuovo capitolo del franchise e dando in questo modo un chiaro indizio sul ruolo dei loro personaggi all’interno del film.

Più nel dettaglio, si tratta di Karen Gillan e Pom Klementieff, rispettivamente interpreti dei personaggi di Nebula e Mantis. Nel corso di una recente intervista (qui la notizia originale), la Gillan ha infatti spiegato di aver letto la sceneggiatura insieme alla sua collega nella stessa stanza, per poi guardarsi negli occhi e scoppiare a piangere in un fiume di lacrime. Sembra infatti che i due personaggi verranno trattati a un livello ancora più profondo rispetto a quanto visto in passato, tanto che Karen Gillan ha dichiarato di non vedere l’ora di esplorare la Nebula post-Thanos, ovvero dopo i drammatici eventi visti in Avengers: Endgame (qui a prezzo speciale).

Lo stesso regista ha commentato la dichiarazione dell’attrice attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, ricondividendo la notizia e scherzando sul fatto che forse le due star erano in lacrime perché forse si erano semplicemente tagliate le dita con i fogli di carta della sceneggiatura del film. Ma non solo: sempre via social, Gunn ha anche aggiunto che spera che le attrici non abbiano pianto perché hanno pensato di avere poche battute, perché onestamente entrambi i loro ruoli sono davvero grandi e sembrerebbe troppo avido da parte loro.

Nel nuovo Guardiani della Galassia Vol. 3, previsto nei cinema durante il mese di maggio del 2023, troveremo oltre alle sopraccitate Karen Gillan e Pom Klementieff anche Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Dra), Vin Diesel (Groot) e Bradley Cooper (Rocket Raccoon).