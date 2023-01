Per tutti gli appassionati di robottoni, Bandai ha recentemente immesso sul mercato alcune nuove action figure dedicate a tre differenti modelli di Gundam. Nello specifico, stiamo parlando del Full Burner identificato dalla sigla GU-21, il modello 00 Raiser identificato dalla sigla GU-23 e infine del modello OZ-06MS LEO. Scopriamo insieme tutti i dettagli di queste nuove action figure Bandai per il Gundam Universe.

I Gundam di Bandai

Bandai vanta nel suo catalogo la presenza di numerose action figure dedicate ai più disparati franchise. Tra questi trovano posto i Gundam, i robottoni nati in Giappone dalle geniali menti di Yoshiyuki Tomino e Hajime Yatate.

Bandai

La serie, che vede al centro questi agguerriti protagonisti, porta gli appassionati all’interno di un futuro lontano nel quale gli umani vivono stretto contatto con i robot antropomorfi da combattimento.

OZ-06MS LEO

Iniziamo la nostra recensione dedicata a questi tre nuovi modelli andando a mostrarvi il OZ-06MS LEO. Il robot viene proposto all’interno di una confezione in cartoncino di piccole dimensioni, in linea con le dimensioni dell’action figure. Nella parte frontale del box trova posto una grande finestra in plastica trasparente attraverso la quale è possibile ammirare il contenuto al suo interno. Tra le altre cose, a differenza di molte altre proposte Bandai, la confezione di questa action figure è dotata di una linguetta in cartoncino che permette, eventualmente, al collezionista la sua esposizione come se fosse un piccolo quadro. Infatti, sopratutto tra i collezionisti esteri, non è insolito imbattersi in collezioni esposte a parete con questa modalità. Ovviamente, la linguetta nasce principalmente per rendere più agevole l’esposizione nei negozi, ma noi collezionisti sappiamo sempre come valorizzare diversamente questi piccoli dettagli!

Bandai

Dal punto di vista grafico la confezione mostra un design semplice nella parte anteriore, con il colore verde a contrasto con il bianco. Posteriormente invece trovano posto alcune foto, alcune davvero scenografiche, del robottone in azione.

Dentro al box

Una volta aperta la confezione troviamo tutto il contenuto ben riposto all’interno di un blister in plastica trasparente. Questo ha sia la funzione di mantenere in ordine i pezzi, sia quella di proteggerli da eventuali rotture.

Bandai

Sempre all’interno della confezione è poi presente un foglietto illustrato con tutte le istruzioni del caso.

Fuori dal box

Una volte estratta l’action figure dalla sua confezione, la prima cosa che salta subito all’occhio è il design del robot, che risulta essere ben realizzato e ricco di dettagli in termini di scultura. La stessa cosa non si può dire invece della colorazione che, per quanto sia ben fatta e pulita, è totalmente priva di alcun tipo di sfumatura. Dal punto di vista della colorazione siamo infatti di fronte a una serie di plastiche colorate che poco lasciano trasparire, ad esempio, i diversi materiali utilizzati nel robot.

Bandai

Per quanto riguarda la solidità, il modello è realizzato in plastica leggera seppur dia l’impressione al tatto di essere ben resistente agli urti. Le articolazioni non sono particolarmente dure, caratteristica tipica delle figure che nascono con l’obbiettivo di garantire un’alta giocabilità. Questa caratteristica rende di fatto il personaggio molto divertente da maneggiare e dunque posare. In termini generali, dato anche il costo molto basso del prodotto, non aspettatevi parti in metallo ne una solidità strutturale da classe regina. Però, una volta esposta la figure in collezione, il risultato visivo è garantito!

Bandai

Oltre al robot, questa viene viene proposta dotata di una serie di accessori aggiuntivi quali una coppia di mani alternative, una spada componibile, un’arma, i motori da apporre sulla schiena e infine un piccolo accessori da utilizzare con un stand espositivo (non presente in confezione).

Bandai

Full Burner

Passiamo ora alla seconda proposta di questo nuovo lotto Bandai, dedicato ai Gundam, con il modello Full Burner.

Bandai

Dal punto di vista del packaging, così come della realizzazione del personaggio in termini di materiali e di colorazione, questo modello è analogo a quanto visto con il precedente. Tuttavia, dal punto di vista della colorazione abbiamo notato una minor posabilità rispetto al modello OZ-06MS LEO, in particolar modo per quanto riguarda la parte inferiore del corpo e più nello specifico nei piedi. Quest’ultimi hanno mobilità davvero ridotta.

Bandai

Dal punto di vista dell’impatto scenico invece, il modello in questione è risultato essere davvero una piccola chicca. I materiali non saranno al top della categoria, la figure non sarà di dimensioni importanti, ma l’impatto visivo una volta esposto in collezione è davvero notevole.

Bandai

Per quanto riguarda gli accessori extra, anche il modello Full Burner ne porta con sé diversi. Tra questi troviamo le immancabili armi, i reattori (che vi ricordiamo essere articolati e quindi indirizzabili), la mani con differenti aperture e in ultimo l’appendice utile in combinata con il supporto espositivo (non compreso nella confezione).

Bandai

00 Raiser

Passiamo ora all’ultima, nonché più imponente e articolata, figure del trittico, il modello 00 Raiser identificato dalla sigla GU-23. Quest’ultimo, a differenza dei due precedenti robot, viene proposto all’interno di una confezione più grande e più simile, ad esempio, alle classiche proposte Bandai per la linea S.H Figuarts. Il box in questione è infatti rettangolare e non è dotato della linguetta superiore in cartoncino. Sul frontale troviamo sempre la finestra trasparente, i loghi dell’azienda, quelli del franchise e molto altro ancora. Il robot e i suoi numerosi accessori sono, come di consueto, accuratamente protetti all’interno della confezione grazie all’ausilio di un grande blister in plastica trasparente.

Bandai

Andando ad analizzare la figure, abbiamo potuto nuovamente apprezzare una costruzione analoga alle due precedenti figure presentate. Quest’ultima però, a dimostrato avere una posabilità davvero inaspettata data la natura intrinseca del prodotto! Il robot è dotato di numerosi snodi alle articolazioni che sono risultati estremamente funzionali in fase di posing.

Bandai

Tuttavia dobbiamo però segnalare, quantomeno nell’esemplare a nostra disposizione, una poca resistenza degli stessi. Nulla di particolarmente problematico, sia chiaro, ma nelle pose più estreme gli snodi potrebbero non riuscire a sostenere a dovere eventuali escursioni fuori asse del robot.

Bandai

Per quanto riguarda invece gli accessori, questo modello è il più completo del tre. All’interno della confezione sono infatti presenti numerose parti aggiuntive che, oltre a poter essere installate sul robot, possono essere combinate tra loro così da formare un velivolo!

Bandai

Le conclusioni sui nuovi Gundam di Bandai

In conclusione, questi tre modelli Gundam proposti da Bandai hanno tra di loro in comune moltissime caratteristiche sia positive sia negative. I robot sono costruiti con delle materie prime leggere e non vantano particolari sfumature di colore. Tuttavia, una volta esposti in collezione il colpo d’occhio è davvero appagante, grazie anche alle numerose parti extra presenti all’interno di ogni set e alla grande posabilità (a diversi livelli) del trio di robot. Riassumendo, siamo di fronte a tre proposte estremamente giocabili, visivamente belle, dal costo molto contenuto. Se siei alla ricerca di qualche robottone da aggiungere in collezione, e non volete spendere cifre importanti per modelli in metallo, queste figure possono fare al caso vostro!