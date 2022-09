Gli annunci legati al futuro del Marvel Cinematic Universe svelati durante il D23 Expo hanno fatto emergere alcuni dettagli in più in merito ad alcuni dei titoli precedentemente presentati durante il San Diego Comic-Con. In particolare, è stata finalmente presentata la formazione di Thunderbolts, film che vedrà come protagonista la squadra di anti-eroi marveliani capitanata da Yelena Belova (Florence Pugh). A sorpresa, in questo supergruppo compariranno alcune figure minori del passato del Marvel Cinematic Universe, occasione che ha spinto i fan a chiedersi come verrà composta questa atipica formazione. Interrogativo che ha spinto l’interprete di Ghost, Hannah John-Kamen a commentare il suo ritorno in Thunderbolts.

Hanna John-Kamen commenta il ritorno di Ghost in Thunderbolts

Ghost, nome di battaglia di Ava Starr, è comparsa come avversaria di Ant-Man in Ant-Man and the Wasp, dove grazie al suo potere di alterare l’equilibrio delle proprie molecole utilizzando un’apposita tuta, riusciva a sparire attraverso pareti e a compiere azioni repentine, guadagnandosi il soprannome di fantasma (ghost, per l’appunto). Come conseguenza di questa sua capacità, Ava era afflitta da costanti dolori, che sono svaniti quando, dopo aver smesso di opporsi a Scott Lang (Paul Rudd) e soci, è stata guarita da Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer). Nel finale del secondo film di Ant-Man, avevamo visto Ava darsi alla fuga con il suo mentore Bill Foster (Lawrence Fishburne), cercando una cura permanente per la sua condizione.

Marvel Studios ANT-MAN AND THE WASP..Ghost (Hannah John-Kamen)..Photo: Ben Rothstein....Marvel Studios 2018

Il ritorno di Ghost in Thunderbolts è stato commentato da Hanna John-Kamenm, che durante il D23 Expo ha svelato a Phase Zero cosa possiamo attenderci dalla sua apparizione nel futuro film del franchise:

Non le piace essere toccata, questo sarà un suo aspetto particolarmente interessante. E’ abbastanza socievole, ma non del tutto. È cresciuta in una vasca, quindi non ha mai avuto veramente un contatto umano con nessuno. Sarà interessante vedere come Ghost si connetterà con gli altri membri della squadra.

Un dettaglio che è stato chiarito, nella stessa intervista, anche da Jake Schreier, regista di Thunderbolts:

Conosciamo il mondo in cui ci stiamo muovendo, credo che sarà davvero impressionante quello che faranno assieme, il modo in cui abbiamo pianificato questo mondo è stratificato, ricco, può intersecarsi con se stesso e costruire qualcosa che non si è mai visto prima.

Thunderbolts arriverà al cinema il 26 giugno 2024.

