Harry Potter: coppia condivide su TikTok il video tematico della loro gravidanza

Non c’è nulla da fare, quando una persona inizia a conoscere il mondo magico di Harry Potter non si torna più indietro e, a quanto pare, la magia di uno dei franchise più amati di tutti i tempi, può diventare anche testimone di uno dei momenti più importanti della vita di una coppia.

È questo quello che è successo a una giovane coppia di sposi, Grace Navarro e Brennan Horine che hanno deciso di festeggiare l’arrivo di una bambina nella loro vita attraverso un annuncio fantastico e ricco di magia a tema Harry Potter. Il video è stato pubblicato su TikTok ed è subito piaciuto a tutti i fan della serie più magica che ci sia.

Il mondo magico di Harry Potter: quando la fantasia incontra la realtà

I coniugi Grace Navarro e Brennan Horine hanno girato il video nel 2019 al Wizarding World of Harry Potter agli Universal Studios. Come la coppia ha spiegato a BuzzFeed, il video è stato girato dai loro migliori amici, i videografi Kayla e Phillip Kelly, e aveva lo scopo di reimmaginare la storia d’amore della coppia all’interno del mondo magico di Harry Potter.

Insieme hanno sviluppato la sceneggiatura scena per scena, realizzato i costumi, girato il video nel corso di due giorni e speso settimane a montarlo.

Bene, nulla da dire: hanno fatto un ottimo lavoro visto che il video ha guadagnato oltre 2,6 milioni di visualizzazioni sull’app. Cliccate qui per potere guardare il video.

Ma perché annunciare l’arrivo del proprio bambino con un video tematico che ha richiesto circa due mesi di lavoro? Ce lo spiega Grace Navarro:

“Ho sempre amato creare immagini e video ispirati ai libri e ai film che amo… e con il Wizarding World così vicino, sapevo di voler fare un annuncio per il bambino di Harry Potter quando sarebbe arrivato il momento. In realtà ho immaginato e iniziato a pianificare il video anni prima ancora di rimanere incinta!”

Naturalmente non solo Grace Navarroma anche Brennan Horine è un vero appassionato di Harry Potter ed entrambi hanno lavorato al parco a tema del Wizarding World per oltre un anno. Insomma, si può dire che sia stata proprio la passione per Harry Potter a fare nascere la loro storia d’amore come spiega Grace Navarro:

“Harry Potter è una parte enorme di ciò che sono. Sono cresciuta con i libri e i film, e mi hanno plasmato nella persona che sono oggi. Grazie a Harry Potter ho vissuto momenti indimenticabili e ho incontrato amici che conservo ancora oggi. Mio marito ammette di non aver mai letto i libri, ma adora i film e quando ci siamo trasferiti a Orlando nel 2016, entrambi abbiamo lavorato al Wizarding World per oltre un anno, quindi è diventato una grande parte della nostra vita di coppia. Mia figlia è ancora troppo piccola per capire cosa significa Harry Potter per noi, ma non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui potrò condividerlo con lei, anche se la vesto sempre con l’abbigliamento di Harry Potter!”

Una speranza questo che tutti i genitori cresciuti con il mondo di Harry Potter hanno. In fondo condividere una passione con i propri cari è la cosa più bella del mondo.

A voi appassionati di Harry Potter vi suggeriamo di leggere Il Ricettario di Harry Potter: Un Viaggio nelle Cucine di Hogwarts disponibile su Amazon!