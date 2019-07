Harry Potter, Warner Bros lavora ad una serie TV

Harry Potter, l'amato maghetto che studia alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, potrebbe arrivare sulla piattaforma streaming WarnerMedia.

Harry Potter, l’amato maghetto che studia alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, potrebbe arrivare sul piccolo schermo. Il progetto della Warner Bros, infatti, è quello di realizzare la prima serie TV incentrata sulle vicende di Harry e dei suoi amici maghi. Il nuovo progetto nasce con l’intendo di lanciare la nuova serie televisiva sul servizio streaming WarnerMedia.

Sia le opere cinematografiche che la serie di romanzi dedicati alla saga del famoso mago sono stati un grandissimo successo. Per questo motivo la Warner Bros ha intenzione di realizzare una serie che possa attirare un gran numero di fan. Molto probabilmente, secondo le prime voci di corridoio, dovrebbe trattarsi di un prequel.

Le nuove vicende di Harry Potter verranno ambientate in parte nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, in parte in altre zone dell’Europa. Purtroppo, per il momento non ci sono molte informazioni che riguardano il nuovo progetto della Warner Bros. Ma i fan di Harry Potter saranno felici di sapere che potranno rivederlo in nuove avventure, anche sul piccolo schermo.

Dunque, dopo i romanzi scritti da J. K. Rowling e gli otto lungometraggi dedicati alla saga di Harry Potter, presto potremo assistere al ritorno del colossal fantasy. La curiosità di scoprire quale sarà la trama e chi farà parte del cast della nuova serie TV è veramente molta. Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni. Voi cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire chi farà parte della serie TV e se ci saranno nuovi personaggi?