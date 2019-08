Harry Potter x Pandora: anche i gioielli celebrano Harry Potter

In arrivo questo inverno una capsule collection Pandora dedicata al magico mondo di Harry Potter

Pandora e Warner Bros. hanno firmato un accordo per la produzione di una linea di gioielli dedicati ai film di Harry Potter con la collezione Harry Potter x Pandora. La capsule collection dedicata ad Harry Potter, sarà ispirata agli elementi iconici dei film e sarà composta da charms, ciondoli e bracciali per un totale di 12 gioielli.

Fondata nel 1982 da Per Enevoldsen, Pandora è un’azienda produttrice di gioielli rifiniti a mano dal taglio moderno per il mercato di massa. Pandora ed è famosa soprattutto per i suoi braccialetti che possono essere personalizzati con elementi decorativi, chiamati charms, di vario tipo. Il punto di forza di Pandora è proprio la possibilità di personalizzare il proprio gioiello, al fine di poter raccontare grazie ad esso una storia e condensare così, in un oggetto unico, una particolare emozione o momento.

Secondo Stephen Fairchild, Chief Creative e Brand Officer, i fan attendevano da tempo questa collezione speciale e ora finalmente potranno mostrare il loro amore per la saga sfoggiando questi particolari bijoux.

La collezione, disegnata da Francesco Terzo e A. Filippo Ficarelli, VP Creative Directors, celebrerà la saga di Harry Potter attraverso i suoi personaggi, rendendo omaggio a quei valori come coraggio, amicizia e amore che permeano l’intera saga.

La capsule collection Harry Potter x Pandora sarà disponibile a partire dal 28 Novembre 2019 nei negozi Pandora e sul loro sito.

Data la vicinanza al periodo natalizio siamo sicuri che fare dono di uno di questi gioielli sarà sicuramente una scelta azzeccata.

Purtroppo al momento non sono state diffuse immagini della collezione, quindi non abbiamo idea di come potrebbe essere, tuttavia tra simboli delle quattro case, cappelli parlanti, Doni della Morte e molto altro ancora, i soggetti tra cui scegliere per realizzare un gioiello potrebbero essere davvero moltissimi.

Per voi quale sarebbe il gioiello che vorreste che venisse realizzato da Pandora?