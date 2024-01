Un anno a Hogwarts: gioco da tavolo STUPENDO di Harry Potter a meno di 32€!

Quante volte, nei primi giorni di settembre, avete sognato di ricevere la lettera per l'ammissione a Hogwarts? E se vi dicessimo che esiste un gioco da tavolo che vi farà immergere nell'universo magico di J.K. Rowling, sfidando gli studenti delle quattro case di Hogwarts e conquistando la Coppa delle Case? Si tratta dello stupendo Harry Potter: un anno a Hogwarts, il quale con 15 personaggi, 30 missioni e 5 modalità di gioco, vi trasporterà con ogni partita in un’avventura diversa, piena di duelli, incantesimi e partite di Quidditch. Ebbene, grazie a un'offerta di Amazon potrà essere vostro a soli 31,99€ invece di 34,90€!

Harry Potter: un anno a Hogwarts, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete appassionati del magico mondo creato da J.K. Rowling o semplicemente cercate un'esperienza ludica coinvolgente che vi trasporti nei corridoi di Hogwarts, Harry Potter: un anno a Hogwarts è il gioco che fa per voi. Questo gioco da tavolo è perfetto per le famiglie con bambini dai 7 anni in su, ma è capace di appassionare anche i giocatori adulti con le sue dinamiche competitive e cooperative. Da soli o in gruppo fino a 8 partecipanti, potrete impersonare i celebri personaggi della saga e guadagnare punti per la vostra Casa superando missioni, duellando e giocando a Quidditch.

Con 15 personaggi giocabili, 30 missioni e 5 modalità di gioco, la varietà e il divertimento sono assicurati con questo gioco da tavolo. Le sessioni di gioco durano dai 20 ai 45 minuti, il che lo rende ottimo per le serate in famiglia o per intrattenere i vostri amici durante una festa senza rendere le partite eccessivamente prolisse. Non vi resta che calarvi nei panni dei vostri maghi preferiti e competere per la Coppa delle Case, dimostrando di essere i più abili e astuti stregoni di Hogwarts!

Insomma, questa promozione di Amazon rappresenta l'occasione perfetta per condividere divertimento e passione con le persone care, immergendovi nelle avventure di Hogwarts e lottando per la prestigiosa Coppa delle Case. Potrete, in un certo senso, portarvi a casa un pezzo del mondo di Harry Potter, il tutto a soli 31,99€. Chi sarà il mago o strega che riuscirà a far vincere la propria Casa?

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!