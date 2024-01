Questo flipper in legno di Harry Potter è a dir poco SPETTACOLARE!

Siete fan di Harry Potter e pensate di avere tutti gli oggetti dedicati alla saga? Ebbene, oggi vi parliamo di un articolo che sta spopolando su TikTok per la sua bellezza e che farà sicuramente gola a tutti gli appassionati del Wizarding World, ovvero un magnifico puzzle 3D in legno che una volta costruito diventerà un flipper... utilizzabile! La bella notizia? Potete acquistarlo direttamente su Amazon, per cui potrà essere a casa vostra in pochi giorni.

Flipper Puzzle 3D di Harry Potter, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo flipper in legno è un vero e proprio must per tutti gli appassionati di Harry Potter e per gli amanti del modellismo, giacché ritrae in modo meticolosamente dettagliato l'iconico campo da Quidditch di Hogwarts. Ogni elemento, dalle torri con le bandierine al tabellone dei punti, è stato riprodotto in modo preciso, e potrete divertirli a costruirlo con le vostre mani tramite i 402 pannelli di legno pre-incisi e tagliati. Il puzzle vi impiegherà oltre 9 ore per il montaggio, il tutto senza bisogno di colla o strumenti, ottenendo alla fine un'opera d'arte che potrete decidere di esporre o di utilizzare.

Il flipper, infatti, potrà diventare anche un ottimo oggetto per il divertimento con amici e familiari, immergendovi in sfide avvincenti e facendo riemergere la nostalgia dei pomeriggi passati nelle sale giochi. La grandezza totale del puzzle è di 185x425x295mm: non si tratta, dunque, di una riproduzione in miniatura, bensì di un flipper di tutto rispetto. Insomma, tra le ore per il montaggio e quelle di gioco, vi assicurerà divertimento infinito!

Insomma, al prezzo di 84,53€, questo flipper puzzle è davvero un acquisto imprescindibile per tutti gli appassionati del mondo magico di Harry Potter. Non possiamo, dunque, non consigliarvelo!

