Hasbro, Mar-Vell – Marvel Legends : recensione

Mar-Vell, Mar-Vell, cosa ci ricorda il nome di questo personaggio inserito da Hasbro nella linea Marvel Legends Series? Ah, già…Dimenticate quella Mar-Vell apparsa nel film Captain Marvel del 2019, interpretata da una bravissima Annette Bening, qui si parla di una vera e propria icona del mondo dei supereroi: il primo Captain Marvel, “Protettore dell’Universo”.

Ovviamente nella versione dedicata da Hasbro ai personaggi inclusi nella prima wave Marvel’s Avengers (disponibile per l’acquisto online su pc e console) .

Il personaggio

Creato da Stan Lee e Gene Colan nel 1967 Mar-Vell, meglio noto come Captain Marvel, inizia la sua storia a fumetti nel maggio 1968. Mar-Vell è un Kree dalla pelle rosa, normalmente questi alieni hanno la pelle blu, e viene inviato sulla terra come spia. Innamoratosi del genere umano viene ripudiato dai Kree e rinchiuso nella Zona Neutra da dove ne esce solo con l’aiuto un umano, Rick Jones, amico di molti Avengers. I suoi poteri sono una forza superiore a quella non solo degli umani ma, anche, dei Kree, ha un raggio energetico, e sviluppa abilità come proiettare illusioni, teletrasportarsi e volare più veloce della luce. Durante la sua vita combatte su molti mondi, affronta nemici incredibili (compreso Thanos) fino agli anni ’80 quando, dopo aver scoperto di aver sviluppato il cancro in seguito all’esposizione al gas “Compound 13”, muore. Tutti i supereroi dell’universo Marvel gli rendono omaggio, compresa l’intera razza Kree. In punto di morte incontra in una visione Thanos che gli renderà più “dolce” il passaggio. Una morte a tempo visto che Silver Surfer qualche anno dopo, durante una visita al Reame della Morte fa bandire Thanos da questo mondo (riassumendo in modo scandaloso la trama). Redivivo Thanos, questo prenderà la Gemma dell’Anima e riporterà in vita Mar-Vell. Questo è il personaggio a cui è dedicata l’action figure oggetto di questa nostra recensione.

Una tuta incredibile

Il costume di Mar-Vell non è quello visto nella prima serie a fumetti, bianco e verde, ma la seconda versione, quella più patriottica se abitassimo negli USA. Essendo un guerriero Kree l’aspetto fisico legato all’abilità in combattimento è fondamentale, un aspetto evidente nelle forme di questa figure. La sua tuta è attillata, elastica e pensata per resistere alle sollecitazioni che i suoi poteri creano. Ai polsi troviamo la coppia di Nega Bands del popolo Kree, i bracciali creati dalla Suprema Intelligenza Kree per premiare i guerrieri più meritevoli. Questi permettono a Mar-Vell di amplificare i poteri insiti in lui e gli permettono di non aver bisogno di cibo, acqua o riposo. Inoltre gli consentono di volare nello spazio, manipolare l’energia, teletrasportarsi e gestire l’antimateria. Il viso è incorniciato da una specie di elmo che lascia esposte solamente la parte inferiore del volto e la folta chioma bionda.

L’action figure

L’action figure di Marvel Legends Series Mar-Vell è stata creata da Hasbro basandosi non solo sulle strisce realizzate da Stan Lee e Gene Colan, ma pensando a come dovesse essere il corpo di un guerriero Kree: muscoloso, potente, veloce. Poco più alta di sei pollici questa figure è dotata di una trentina di snodi per rendere Mar-Vell capace di assumere un gran numero di posizioni e, come sempre, abbiamo provato a costringerlo (riuscendoci) nella posizione del loto, una delle più stressanti per le giunzioni di un modello. La tecnologia Hasbro Pinless che sfrutta le parti del corpo come perni è ben integrata e, unita alla robustezza dei materiali, rende la figure di Mar-Vell molto resistente.

La stabilità è ottima e, una volta trovato il bilanciamento giusto, si può posizionare il nostro eroe senza paura che possa perdere l’equilibrio.

Scultura

Nel realizzare la figure di Mar-Vell da inserire nella Marvel Legends Series, Hasbro ha creato un insieme molto apprezzabile. Ogni fascio muscolare è riprodotto e definito, il torace è ampio, le braccia possenti. Il plesso solare ha una tartaruga da far invidia al più palestrato dei body builder e le gambe sono talmente ben realizzate che mostrano addirittura alcune vene. L’unico neo, se così possiamo definirlo, è rappresentato dagli snodi dei fianchi che, per motivi legati prevalentemente alla posabilità del corpo, risultano leggermente sottodimensionati. Il viso è deciso e i tratti somatici che riusciamo a distinguere sotto la maschera che ricopre alcune parti del volto sono ben marcati, compreso la fossetta sul mento. Ottima la modellazione dei capelli che mostrano ciocche abbondanti e ben dettagliate.

Posabilità

Una action figure che si rispetti deve poter assumere almeno una delle pose più iconiche del personaggio che riproduce. Hasbro Marvel Legends Series Mar-Vell non sfugge a questa regola e con un po’ di pazienza è possibile fargli ottenere praticamente ogni posizione. L’innovativo sistema di snodi messo a punto da Hasbro è eccellente e la scelta dei materiali consente il mantenimento di queste posizioni. La completa assenza di accessori permette poi a Mar-Vell di muoversi completamente senza alcun tipo di impedimento.

Extra

Parlando di extra l’unica cosa che la scatola di Marvel Legends Series Mar-Vell comprende, oltre ovviamente a Mar-Vell, è il braccio di Abomination, la figure aggiuntiva che si andrà a comporre raccogliendo le parti presenti nelle scatole degli altri componenti di questa serie di personaggi che comprende Iron Man, Mach-1, Rage, Leader e Ms Marvel.

Conclusioni

Mar-Vell è un personaggio molto importante nell’universo Marvel e non poteva non venire inserito nella serie di action figures Marvel Legends Series. I materiali robusti e un eccellente scultura gli rendono onore e l’avere sullo scaffale il primo Captain Marvel, magari inserito in una scena con altri supereroi è qualcosa di irrinunciabile, almeno per noi.