Filmografia Avengers: tutti i film con protagonisti i Vendicatori!

Avete visto tutta la filmografia Avengers? Ecco la lista completa di tutti i film prodotti per verificare se manca qualche pellicola alla vostra collezione!

Da quali titoli è composta la filmografia Avengers? Quali sono tutti i film con protagonisti i Vendicatori? Ci sono film fra i migliori film Marvel che appartengono a questa lista? Il Marvel Cinematic Universe non potrebbe esistere senza i Vendicatori, che oramai anche noi siamo abituati a chiamare all’americana: Avengers. Dopo tutto, il Marvel Cinematic Universe ha avuto origine proprio con un film dedicato ad un Vendicatore, e ad oggi tutta l’intelaiatura di questo complicato universo narrativo si poggia solidamente sul gruppo degli Eroi più potenti della Terra. Che si tratti di film dedicati ai singoli componenti del gruppo o avventure corali, i film dedicati agli Avengers sono parte di una lunga storia che ha accompagnato i fan del Marvel Cinematic Universe.

Gli Avengers nei fumetti

Prima di scoprire la filmografia Avengers, facciamo un salto indietro di qualche anno, per scoprire come sia nata la formazione di casa Marvel. Una nascita, va detto, non programmata ma del tutto casuale, originata dalla debacle di un altro celebre super eroe della Casa delle Idee: Daredevil.

Quando l’esordio in edicola del Cornetto non riusciva a prendere forma, in Marvel si arrivò all’estate 1963 con un grave problema: dei due esordi previsti, ossia Daredevil e X-Men, solamente il primo numero dei pupilli di Xavier era pronto. Stan Lee, editor di Marvel, iniziò a temere di non potere riempire quel buco negli scaffali nelle edicole americane, ma alla fine pescò l’ennesimo coniglio dal suo cilindro, un coniglietto da poco chiamato Jack ‘King’ Kirby.

Fu proprio Kirby ad occuparsi di realizzare a tempo record il primo numero di un fumetto che presentava un’incredibile unione tra i principali eroi Marvel già in edicola: Iron Man, Thor, Hulk, Ant-Man e Wasp (Spider-man venne escluso per rispettare la sua natura schiva e introversa). Il 2 giugno del 1963 fecero la loro comparsa nelle edicole americane gli Avengers, gli Eroi più potente della Terra, e da quel primo numero ebbe inizio una lunga serie di avventure che continua ancora oggi.

Filmografia Avengers

Inevitabile, quindi che questi personaggi arrivassero al cinema. Il fascino degli Avengers è di esser al contempo una squadra unita e di consentire ai singoli membri di poter godere di una propria esistenza autonoma. Alcuni personaggi hanno sicuramente più appeal individualmente (Iron Man, Capitan America, Thor e Hulk), e la loro presenza nella squadra rimane spesso un qualcosa di aggiuntivo, lasciando che siano eroi con meno successo ad avere maggior risalto nelle avventure dei Vendicatori. Questo spirito non arriva al cinema, dove, complice la ristrettezza del tempo a disposizione, le personalità travolgenti di alcuni personaggi tendono, ovviamente, a monopolizzare l’attenzione degli spettatori.

Gli Avengers nel Marvel Cinematic Universe

Iron Man (2008)

Dove ebbero inizio sia la filmografia Avengers, sia l’avventura degli Avengers, che il Marvel Cineamtic Universe. La scelta di Jon Favreu, regista ed interprete di Happy Hogan, era quella di presentare Tony Stark in un momento intenso della sua vita: la presa di coscienza del proprio retaggio. Da mercante di morte a eroe, dopo il trauma di un rapimento e la costante minaccia di una serie di schegge di granate che puntano dritte al suo cuore, la redenzione di Tony Stark è perfetta per mostrare il potenziale del personaggio e del progetto del Marvel Cinematic Universe. Se poi aggiungiamo un Robert Downey Jr monumentale, ecco che la ricetta del successo è completa. La scena post-credit in cui si accenna all’Iniziativa Vendicatori è il primo passo per un universo che nei dieci anni successivi sarebbe semplicemente esploso.

VOTO METACRITIC: 79 – UTENTI: 8.5

VOTO ROTTEN TOMATOES: 93% Tomatometer: UTENTI: 91%

L’incredibile Hulk (2008)

Il Gigante di Giada è la seconda pellicola della filmografia Avengers appartenente al Marvel Cinematic Universe, basandosi principalmente sulla versione Ultimate del personaggio, in cui Banner si sottopone volontariamente all’esperimento e non si sacrifica per salvare Rick Jones dall’esplosione. Nella sua fuga in cerca di una cura per la sua particolare situazione, Banner è braccato dal generale Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross, figura abbastanza importante all’interno del Marvel Cinematic Universe, anche se poco sfruttata. Ad interpretare Hulk in questa pellicola è Edward Norton, che non riesce a mantenere il ruolo anche per le successiva apparizione di Hulk.

VOTO METACRITIC: 61 – UTENTI: 7.2

VOTO ROTTEN TOMATOES: 67% Tomatometer: UTENTI: 70%

Iron Man 2 (2010)

Secondo capitolo delle avventure di Tony Stark presente nella filmografia Avengers; probabilmente il più interessante per via degli spunti narrativi messi in scena. Costretto a fronteggiare l’avvelenamento del sangue causato dal reattore Arc che lo tiene in vita, Stark deve affrontare le sue questioni mai risolte con il padre e la ricerca di una nuova stabilità, tra vita da supereroe e vita privata. Pellicola che presenta la debolezza storica del personaggio (l’alcolismo) e la tenacia dell’eroe, grazie ad un sempre più convincente Robert Downey Junior nel ruolo di Testa di Latta. La battaglia spalla a spalla con War Machine è una vera scarica di adrenalina. Film d’esordio per Natasha Romanoff, la Vedova Nera, interpretata da Scarlett Johansson. Scena post-credit che lancia l’arrivo di un altro Vendicatore, il dio del Tuono.

VOTO METACRITIC: 57 – UTENTI: 6.2

VOTO ROTTEN TOMATOES: 74% Tomatometer: UTENTI: 71%

Thor (2011)

Asgard arriva nella filmografia Avengers. Quando un misterioso martello viene ritrovato nel deserto, tutti vogliono provare a brandirlo, non sapendo che quell’arma appartiene a Thor, dio del tuono. Esiliato sulla Terra per imparare l’umiltà dopo aver dimostrato al padre, Odino, di non esser ancora pronto per il trono di Asgard. Ingannato dal fratello tanto amato, Loki, Thor incontra l’amore e capisce finalmente quale sia il suo ruolo. Prima apparizione per Clint Occhio di Falco Barton, in una piccola parte in attesa di mostrare in futuro la propria bravura con l’arco.

VOTO METACRITIC: 57 – UTENTI: 7.0

VOTO ROTTEN TOMATOES: 77% Tomatometer: UTENTI: 76%

Capitan America: Il primo vendicatore (2011)

Il simbolo dei supereroi americani fa la sua comparsa nella filmografia Avengers. Non si può creare un universo sui supereroi Marvel senza far scendere in campo Capitan America. Film sulle origini di Steve Rogers e della sua trasformazione da ragazzino gracile ma dalla tempra d’acciaio in supereroe simbolo stesso di una nazione. Nella sua lotta contro il nazismo, Cap incontra l’amore della sua vita, perde il suo amico più caro e soprattutto fa conoscere agli spettatori il Tesseract, primo tassello della complessa storia degli Avengers.

VOTO METACRITIC: 66 – UTENTI: 7.2

VOTO ROTTEN TOMATOES: 80% Tomatometer: UTENTI: 74%

Avengers (2012)

Il primo team-up della filmografia Avengers. Dopo aver messo in scena separatamente gli Eroi più potenti della Terra, era inevitabile un incontro tra questi eroi. E quel migliore scusa di una pericolosa invasione aliena ai danni della Terra? Iron Man, Thor, Capitan America, Vedova Nera e Occhio di Falco uniti per affrontare le macchinazioni di Loki, pedina nella mani del titano folle Thanos. Ispirato alla prima storia a fumetti dei Vendicatori, il film di Joss Whedon è il punto di svolta del Marvel Cinematic Universe, ne chiude la Fase uno per consentire a questo universo di espandersi in nuove direzioni, corali ed individuali. La Battaglia di New York che chiude il film diventa punto di origine anche per le serie Marvel, che espandono questo universo il Marvel Cinematic Universe.

VOTO METACRITIC: 70 – UTENTI: 8.5

VOTO ROTTEN TOMATOES: 90% Tomatometer: UTENTI: 92%

Iron Man 3 (2013)

Le conseguenze degli eventi di Avengers su Tony Stark si fanno sentire nel terzo film solista di Testa di Latta. Il peso degli eventi si fa sentire, Stark appare insolitamente fragile e deve affrontare un nemico che ha motivi molto personali per detestarlo, oltre ad un villain carismatico che rivelerà parecchie sorprese. Non il miglior film della saga, ma la battaglia delle armature finale è esaltante.

VOTO METACRITIC: 62 – UTENTI: 6.5

VOTO ROTTEN TOMATOES: 79% Tomatometer: UTENTI: 78%

Thor: The dark world (2013)

Il dio del Tuono torna in scena sulla Terra, per salvare la sua amata Jane Foster, avvelenata dall’Aether, una delle Gemme dell’Infinito. Mentre cerca di liberare Jane dalla possessione, Thor deve affrontare la minaccia degli Elfi Oscuri guidati da Malekith, un vecchio nemico di Asgard. Per salvare Asgard e la donna amata, Thor rinuncerà al trono per esser il difensore dei nove regni, dopo aver consegnato l’Aether nelle mani sicure del Collezionista.

VOTO METACRITIC: 54 – UTENTI: 7.1

VOTO ROTTEN TOMATOES: 66% Tomatometer: UTENTI: 76%

Capitan America: The winter soldier (2014)

Il secondo capitolo delle avventure di Steve Rogers, alias Capitan America, in solitaria, dopo gli eventi di Avengers entra nella classifica dei migliori film Marvel. Dopo aver aiutato gli Avengers a salvare il mondo, Cap deve trovare il proprio posto in un mondo che è andato avanti anche senza di lui. Mentre lo S.H.I.E.L.D. si prepara da avviare il programma Insight, Capitan America scopre che il nemico che pensava di aver sconfitto settant’anni prima, l’Hydra, in realtà è riuscita ad infiltrarsi all’interno dello S.H.I.E.L.D. stesso, con l’obiettivo di dominare il mondo. Ad aiutare l’esecuzione di questo feroce piano è il Soldato d’Inverno, una vecchia conoscenza di Steve: il fraterno Bucky Barnes, dato per morto ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Trama da spy story perfetta, con una cura nel trasmettere il travaglio interiore di Cap, che risulta essere incredibilmente umano e realistico, oltre ad incarnare al meglio l’ideale della Sentinella della Libertà. Una delle migliori colonne sonore dell’intero MCU per un capitolo essenziale della saga degli Avengers.

VOTO METACRITIC: 70 – UTENTI: 8.5

VOTO ROTTEN TOMATOES: 90% Tomatometer: UTENTI: 92%

Avengers: Age of Ultron (2015)

Gli Avengers nuovamente uniti per fronteggiare la minaccia di una terribile intelligenza artificiale, Ultron, creata da Tony Stark e Bruce Banner come protezione del mondo. Quando Ultron si rivela esser una serpe in seno, i Vendicatori devono combattere per fermarlo, accettando l’aiuto di due giovani dotati di poteri, Wanda e Pietro, e di una forma di vita sintetica, Visione, creata dallo stesso Ultron. Lo scontro nella città di Sokovia è uno dei punti chiave per gli eventi futuri del Marvel Cinematic Universe.

VOTO METACRITIC: 66 – UTENTI: 7.0

VOTO ROTTEN TOMATOES: 75% Tomatometer: UTENTI: 83%

Ant-Man (2015)

Con Ant-Man aumenta il numero di super eroi della filmografia Avengers. Da criminale ad eroe, la divertente avventura di Scott Lang, entrato in possesso della tuta di Ant-Man durante un furto nella casa dell’inventore Hank Pym. Alleatosi a Pym, Lang difenderà le invenzioni dello scienziato dai piani di un vecchio pupillo. Tra risate e scene d’azione ingegnose, Ant-Man è un ottimo film per introdurre uno dei Vendicatori storici.

VOTO METACRITIC: 64 metascore – UTENTI: 8.1

VOTO ROTTEN TOMATOES: 83% Tomatometer: UTENTI: 86%

Capitan America: Civil War (2016)

Dopo gli eventi di Avengers: Age of Ultron, il mondo sigla gli Accordi di Sokovia dopo che una missione degli Avengers finisce in tragedia. Durante la ratifica, il Soldato d’Inverno uccide il re di Wakanda, costringendo Capitan America a scegliere tra il suo vecchio amico e i Vendicatori. Tra chi sostiene la firma di trattati, come Iron Man, e i ribelli guidati da Cap scatta una guerra interna, al termine della quale Tony Stark scoprirà la verità sulla morte dei propri genitori, una rivelazione che aprirà una ferita insanabile tra lui e Cap.

VOTO METACRITIC: 75 metascore – UTENTI: 8.3

VOTO ROTTEN TOMATOES: 91% Tomatometer: UTENTI: 89%

Thor: Ragnarok (2017)

Per quanto si possa criticare l’uso non esaltante di due grandi saghe fumettistiche, Thor: Ragnarok ha il merito di inserirsi al meglio all’interno della visione galattica del Marvel Cinematic Universe. Dimenticando l’epica tipica di Thor, si preferisce strizzare l’occhio alla comicità, mettendo i semi di quella che diventerà la personalità ‘Drugo’ del Dio del Tuono in Avengers: Endgame. Vedere Thor affrontare la fine del suo mondo, Asgard, per mano di una sorella sconosciuta è divertente, accettando anche qualche battutina piuttosto scadente ripagata da scene di battaglia appassionanti. Il finale è il primo passo verso il gran finale della Fase Tre del Marvel Cinematic Universe.

VOTO METACRITIC: 74 metascore – UTENTI: 7.7

VOTO ROTTEN TOMATOES: 93% Tomatometer: UTENTI: 87%

Black Panther (2018)

Altro ingresso nella filmografia Avengers. Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, il neo regnante di Wakanda, T’challa, deve mostrare di essere all’altezza della figura paterna. La scoperta della civiltà del Wakanda, il suo difficile rapporto di sfiducia verso il mondo esterno e la voglia del giovane monarca di aprirsi verso una comunità internazionale che sta conoscendo sono spunti ben esplorati, anche grazie alla contrapposizione con un villain che, per quanto detestabile, non si riesce ad odiare fino in fondo. Particolarmente riuscita l’empatia suscitata nello spettatore giocando molto sui rapporti familiari, con figure paterne non del tutto trasparenti che si rivelano infine semplicemente umani. Spettacolo visivo esaltato da una colonna sonora strepitosa, Black Panther è stato il primo cinecomic a guadagnarsi ben nove candidature all’Oscar, tra cui miglior film, e portarsi in Wakanda tre riconoscimenti (per scenografia, costumi e colonna sonora).

VOTO METACRITIC: 88 – UTENTI: 6.5

VOTO ROTTEN TOMATOES: 97% Tomatometer: UTENTI: 79%

Captain Marvel (2019)

La prima supereroina ad entrare nella filmografia Avengers. Primo film solista per una supereroina Marvel, Captain Marvel è la chiave di lettura dell’intero Marvel Cinematic Universe. Ritorno agli anni ’90, un’operazione nostalgia ben studiata che permette non solo di vedere in azione Carol Danvers nei suoi primi passi da eroina, ma anche di scoprire un Nick Fury insolitamente divertente. Molte delle curiosità su alcuni aspetti del mondo di Iron Man e soci trovano risposte in questo film, rendendo Captain Marvel uno dei migliori film Marvel.

VOTO METACRITIC: 64 – UTENTI: 3.3

VOTO ROTTEN TOMATOES: 78% Tomatometer: UTENTI: 55%

Avengers: Infinity War/ Endgame (2018/2019)

La pellicola che chiude uno dei cicli più importanti sino ad oggi della filmografia Avengers. Una “saga in due puntate”. Le pellicole che compongono il capitolo conclusivo della saga degli Avengers al cinema è da considerarsi come un un’unica, colossale avventura. La storia iniziata nel 2012 con il primo Avengers e la Battaglia di New York arriva al suo epilogo, non prima di aver guidato gli spettatori in un viaggio che contempla l’accettazione della sconfitta e l’elaborazione del lutto, rendendo i nostri eroi al cinema incredibilmente umani. Il folle piano di Thanos arriva a compimento ma gli Avengers, aiutati da tutti i grandi eroi del Marvel Cinematic Universe, avranno modo di meritarsi nuovamente il titolo di Eroi più potenti della Terra. Scene di lotta che definire epiche è ancora poco, catarsi emotive e seconde occasioni sono esaltate da un finale struggente che nobilita il corso del Marvel Cinematic Universe per questi primi dieci anni di vita. Un film da amare 3000.

VOTO METACRITIC: 68/78 – UTENTI: 8.6/7.8

VOTO ROTTEN TOMATOES: 85% / 94% Tomatometer: UTENTI: 91% / 91%