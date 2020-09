Hasbro PulseCon 2020, annunciata la replica 1/1 di Stormbreaker

Hasbro, che ultimamente non ne sbaglia una, in occasione della Hasbro PulseCon 2020 ha annunciato una nuova replica degli accessori degli Avengers, stiamo parlando del nuovo martello di Thor chiamato Stormbreaker. La riproduzione, che fa parte della linea “Marvel Legends Series”, avrà dimensioni davvero importanti, sarà infatti lunga circa 112 cm, realizzata in plastica e potrà replicare luci e suoni.

Stormbreaker è la nuova arma definitiva del Dio del Tuono apparsa per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Thor: Ragnarok. Dopo la distruzione da parte di Hela (Sorella di Thor) del martello Mjolnir l’eroe si trova privo di qualunque arma per difendersi da Thanos, sarà solo grazie all’incontro con i Guardiani della Galassia e alla quest intrapresa con Rocket e Groot che Thor raggiunge la stella Nidavellir. Con l’aiuto del nano Eitri, ultimo della sua razza dopo la venuta di Thanos, gli eroi riescono a rimettere in moto la fucina con la quale i nani hanno forgiato armi leggendarie come Mjolnir e il guanto dell’infinito. Dopo aver risvegliato il cuore della stella morente e lo stampo del martello-ascia concepito da Eitri, Thor entra in possesso di Stormbreaker. Quando vediamo in azione Thor e la sua nuova arma gli eserciti di Thanos capiscono subito di trovarsi di fronte un nemico davvero difficile. Thanos in particolare assaggia di persona il potere di Stormbreaker con il duro colpo inflitto sul petto che tuttavia non basta a sconfiggerlo. Stormbreaker viene impugnato nuovamente in Avengers: Endgame ed utilizzato contro Thanos insieme a Mjolnir (prelevato dal passato).