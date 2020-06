Hawkeye: annunciato il titolo provvisorio della nuova serie TV Marvel

Hawkeye: dopo la sospensione delle riprese, annunciato il titolo provvisorio della serie TV Marvel che vedrà l’arrivo nel Marvel Cinematic Universe di Kate Bishop.

La nuova serie TV dell’universo Marvel in produzione per Disney+ avrebbe dovuto avviare le riprese a settembre; dopo alcuni ritardi, la pandemia da Covid-19 non ha di certo giovato alla produzione di Hawkeye, che ha subito quindi un temporaneo arresto fino a data da destinarsi. Tuttavia, sebbene non sia ancora chiaro quando le riprese ripartiranno ufficialmente, sappiamo già quale potrà essere il titolo dello show Marvel: Anchor Point.

Hawkeye vedrà scendere in campo per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe la figura di Kate Bishop, la quale potrebbe essere interpretata dall’attrice Hailee Steinfield, sebbene il casting non sia ancora stato confermato; lo show vedrà comunque anche la presenza – in questo caso confermata – di Jeremy Renner. Il titolo della serie – che ricordiamo, è ancora provvisorio – lascia poi spazio a diverse congetture.

Anchor Point (o Ancoraggio) è infatti il nome di un movimento specifico utilizzato nella pratica del tiro con l’arco, ovvero quello che prevede un punto definito sul volto dell’arciere, in cui arriva la mano della corda in piena trazione; ma è anche il titolo del primo ciclo di fumetti dedicati a Hawkeye scritti da Kelly Thompson e la cui protagonista è proprio Kate Bishop.

La serie TV Hawkeye – Anchor Point potrebbe essere quindi incentrata sui numeri scritti da Thompson, in particolare, in cui Bishop lavora come investigatrice privata: è possibile che ai Marvel Studios le riprese dello show partiranno quindi dal lavoro da detective di Bishop e che durante le sue indagini la protagonista si troverà a dover fare luce sugli omicidi perpetrati da Ronin, il temporaneo alter-ego di Clint Barton. Tra le dichiarazioni del produttore Marvel Kevin Feige vi era infatti anche quella che vedeva nella serie TV Hawkeye un’occasione per esplorare il passato di Occhio di Falco.