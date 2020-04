He-Man, Mask, Ghostbusters: le storiche serie animate gratis su YouTube

Solo qualche giorno fa vi riportavamo la notizia che Hasbro aveva reso disponibili sul suo canale ufficiale i primi 15 episodi della storica serie animata G.I. Joe – per i dettagli cliccate QUI – e iniziative simili si stanno moltiplicando coinvolgendo altre storiche serie animate degli anni ’80 come He-Man, Mask, Ghostbusters della Filmation e Bravestarr.

Non si tratta ovviamente di serie complete ma nei vari canali ufficiali di queste storiche serie animate ci sono moltissimi episodi completi ovviamente in inglese.

Andiamo con ordine.

He-man e i Dominatori dell’Universo

He-Man e i dominatori dell’universo (He-Man and the Masters of the Universe) prodotta nel 1983 dalla Filmation, a supporto della omonima linea di giocattoli della Mattel. È composta da due stagioni di 65 episodi cadauna, ebbe un grandissimo successo ed è ancora oggi considerata un pilastro della animazione degli anni ’80. Il protagonista di questa serie animata, basata su di un’impostazione “fantasy eroico”, è He-Man, “l’uomo più forte dell’universo”, dedito a proteggere Eternia e Grayskull dalle mire di conquista del malvagio stregone Skeletor.

Eccovi il primo episodio:

Il canale ufficiale è invece QUI.

Alcune curiosità: gli episodi sono in massima parte autoconclusivi e tecnicamente non hanno neppure un vero ordine, dal momento che la trama non subisce nessuno sviluppo significativo. Il primo episodio realizzato fu “The Cosmic Comet”, ma il primo ad essere trasmesso negli USA fu invece “Diamond Ray of Disappearance”. L’ultimo episodio realizzato fu “The Cold Zone”, scritto da J. Michael Straczynski (famoso scrittore autore fra l’altro della serie tv Babylon 5 e divenuto anche famoso poi in Marvel con i suoi cicli su Thor e Spider-man), che però non fornisce una fine alla storia. Molti fan indicano come ideale episodio finale “The problem with power”, che ha effettivamente la peculiarità di mostrare la trasformazione al contrario (He-Man che torna Adam) per la prima e unica volta; è un episodio più “impegnato”, dove viene fatto credere ad He-Man di avere ucciso un innocente e si insiste più del consueto sull’attrazione che He-Man e Teela provano reciprocamente.

She-ra La Principessa del Potere

Ideata dopo l’enorme successo che riscosse He-Man fra i bambini, con l’intento di crearne una versione al femminile che potesse far presa sulle bambine, She-Ra La Principessa del Potere vide la luce nel 1985 come seguito della precedente serie del 1983. La serie di She-Ra è composta di 65 episodi per la prima stagione e di 28 per la seconda. She-ra è la sorella gemella di He-Man ed è stata anche protagonista di un reboot per Netflix.

Eccovi la sigla:

Il canale ufficiale è invece QUI.

MASK

MASK (acronimo di Mobile Armored Strike Kommand) è una serie animata trasmesso negli Stati Uniti dal 1985 al 1986 i cui protagonisti sono una squadra di agenti segreti che lottano contro il crimine, dotati di veicoli capaci di trasformarsi e altri strumenti fantascientifici. Comprende un totale di 75 episodi da circa 25 minuti divisi in due stagioni la prima fortunatissima di 65 episodi e la seconda di soli 10 episodi.

Eccovi il primo episodio:

Il canale ufficiale è invece QUI.

Bravestarr

Bravestarr fu creata da Donald Kushner e Peter Locke, ed l’ultima serie prodotta in assoluto dalla Filmation e dal Group W Productions nel 1987. La serie, una rivisitazione in chiave fantascientifica del classico canovaccio western, è composta da 65 episodi totali ma in Italia ne furono doppiati solo 58.

Eccovi il primo episodio:

Il canale ufficiale è invece QUI.

Una curiosità: la serie nasce dall’antagonista principale della serie Tex Hex. Il personaggio fu sviluppato nel 1984 per la serie animata dei Ghostbusters ma Lou Scheimer, fondatore e presidente della Filmation, trovò il personaggio così interessante che chiese di non utilizzarlo e sviluppare una serie invece che ruotasse interamente intorno a lui.

Ghostbusters

Da non confondersi con The Real Ghostbusters, la serie animata ispirata al film con Bill Murray, Ghostbusters era invece ispirata alla serie TV The Ghost Busters del 1975. È composta da una sola stagione da 65 che venne mandata in onda negli USA fra il 1986 e il 1988 arrivando in Italia, su Rai 1, a fine anni ’80 con 63 episodi doppiati su 65.

Eccovi il primo episodio:

Il canale ufficiale è invece QUI.