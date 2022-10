Dopo aver messo in commercio una nuova edizione di HeroQuest, Hasbro da il via al preordine per la nuova espansione The Mage of the Mirror, dedicata al gioco in solitario.

Heroquest: parte il preordine per l’espansione Mage of the Mirror

Lanciato nel 1989, HeroQuest è presto diventato una sorta di vero e proprio oggetto di culto tra appassionati e collezionisti. Ma è solo dopo oltre trent’anni che Hasbro ha finalmente deciso di ripropore il suo “infante prodigio” al mercato, tramite una campagna fondi che ha riscosso un successo così largo da spingere poi alla decisione di localizzare il prodotto in altre lingue (potete leggere la nostra recensione qui). Non solo: al gioco base, che in questa nuova versione includeva anche le due espansioni originali, si sono poi affiancati The Frozen Horror e la scatola dedicata all’eroe elfico Heir of Elethorn.

Oggi Hasbro allarga ulteriormente i confini di quello che, molto probabilmente, è il suo gioco più amato di sempre portando sul mercato l’espansione “The Mage of the Mirror”

Dalla descrizione ufficiale:

Nell’espansione The Mage of the Mirror per il gioco d’avventura HeroQuest, sarete sfidati ad affrontare la diabolica arcimaga Sinestra e salvare la Principessa Millandriel! Nei panni di un coraggioso elfo, riuscirete a sopravvivere ai pericoli di questa avventura in solitario e dare prova della tua forza e del tuo valore?

Dovrai recuperare una spada leggendaria, salvare due ancelle della Regina, e superare un infido labirinto. Solo allora potrai riunirti ai tuoi eroici compagni per attraversare lo specchio che conduce al Reame dei Riflessi e poter così salvare la Principessa. Immergiti nel fantasy grazie alle dieci missioni, impressionanti artwork, 33 dettagliate miniature e plance completamente a colori (richiede il gioco Heroquest, venduto separatamente). Questo gioco è rigiocabile all’infinito, e potrai dar vita alle tue missioni e storie. Raduna i tuoi amici per eccitanti serate di gioco in un’epica battaglia tra bene e male.

La scatola, preordinabile negli USA presso Entertainment Earth, è venduta a 44,99$ e verrà distribuita nel corso del mese di dicembre. Allo stato attuale delle cose non è ancora noto quando verrà commercializzata nel nostro Paese.

Aggiornamento

L’espansione in lingua italiana è già disponibile per il preordine a questo link amazon: La maga dello specchio, così è stato tradotto il nome, sarà disponibile a partire dal 15 genanio 2023