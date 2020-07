His Dark Materials: anticipazioni sulla seconda stagione

In attesa della seconda stagione di Queste Oscure Materie (His Dark Materials), adattamento televisivo dell’omonima trilogia fantasy di Philip Pullman, il cast e gli autori della serie BBC e HBO hanno partecipato ad un incontro avvenuto in occasione dell’edizione 2020 del San Diego Comic-Con, per l’occasione denominato Comic-Con@Home.

Ad intervenire, in un’affollata live su Zoom, moderata da Stacey Wilson Hunt, i produttori esecutivi Jane Tranter e Jack Thorne e i membri del cast Dafne Keen (Lyra), Ruth Wilson (Mrs. Coulter), Ariyon Bakare (Lord Boreal), Amir Wilson (Will Parry), Andrew Scott (John Parry) e Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby).

Ad aprire le danze della live è stato mostrato il trailer ufficiale della nuova stagione: un filmato carico di emozione che anticipa alcuni momenti e personaggi, che gli appassionati dei romanzi non potranno non riconoscere. Nella seconda stagione ritroveremo Lyra alle prese con un mondo nuovo, affiancata da Will, il ragazzo proveniente da Oxford di un’altra dimensione.

Jane Tranter e Jack Thorne hanno raccontato del riscontro positivo della prima stagione, di come adattare il materiale originale sia stata una sfida, ma che l’affetto e il riconoscimento del loro lavoro, sia da parte dei fan che di Pullman stesso, sia stato fonte di estrema gratificazione. Riguardo la prima stagione la sfida più grande è stata quella di riuscire a rendere accessibile la narrativa dello show per un pubblico di ogni età.

Durante la tavola rotonda virtuale gli attori hanno avuto modo di raccontare il proprio rapporto con i personaggi, come ad esempio aspetti che hanno amato particolarmente interpretare, o particolari nuance legate all’evoluzione del proprio arco narrativo.

Tra tutti gli intervenuti Andrew Scott, il cui personaggio nella prima stagione è stato una presenza sullo sfondo, ha raccontato che nella seconda stagione il pubblico avrà modo di vedere John Parry e il suo daemon (interpretato dall’attrice Phoebe Waller-Bridge) in azione.

Per quel che riguarda lo stato di avanzamento della produzione, la seconda stagione di Queste Oscure Materie non dovrebbe subire ritardi ed arrivare per tempo su HBO e BBC questo autunno (in Italia la serie sarà presumibilmente trasmessa da Sky). La seconda stagione ha subito parzialmente gli effetti del lockdown, con gran parte del girato degli episodi ultimato prima della fine del 2019.

Allo stato attuale la seconda stagione è stata portata quasi del tutto a compimento.