Hot Toys è lieta di annunciare l’arrivo di una nuova proposta dedicata al personaggio di Mighty Thor dalla recente produzione cinematografica Marvel dal titolo Thor: Love and Thunder. Quando il mistico martello Mjolnir chiama la dottoressa Jane Foster, il suo destino cambia per sempre. Ecco quindi che Jane Foster prende il controllo del Mjolnir, trasformandola in Mighty Thor. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova action figure da aggiungere in collezione!

Hot Toys Mighty Thor

Foto: ©Hot Toys

La nuova figure Hot Toys è, come ormai di consueto, è realizzata in scala 1/6 (per un’altezza di circa 30cm complessivi) ed è dotata di ben 30 punti di snodo alle articolazioni. Come spesso accade per le produzioni del brand, il personaggio Mighty Thor include nella confezione numerosi accessori accessori extra che la rendono di fatto estremamente versatile. Vediamoli nel dettaglio!

Gli accessori aggiuntivi

Tra gli accessori aggiuntivi presenti nel set troviamo una testa scolpita con elmo intercambiabile, una testa scolpita di Mighty Thor di nuova concezione con l’espressione facciale fedele al film grazie all’uso sapiente delle texture presenti sulla pelle. E poi ancora ci sono un paio di mani con i pugni chiusi, un paio di mani con apertura rilassata, una coppia di mani utili a impugnare le armi e molto altro ancora. Nel set è anche incluso un espositore utile a dare maggior stabilità alla doll ed evitare che questa possa cadere accidentalmente.

Data di uscita e prezzo

Mighty Thor uscirà tra il quarto trimestre del 2023 e il primo trimestre del 2024 e il suo prezzo in preordine è di circa 300 dollari.

Per ulteriori immagini o informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.

Nell’attesa di scoprire le nuove proposte di casa Hot Toys, restate sintonizzati sulle pagine di CulturaPop per tante altre novità e approfondimenti. Nel frattempo, nell’attesa dell’uscita sul mercato di questa splendida action figure, ecco per voi alcune letture consigliate dedicate all’universo di Thor!