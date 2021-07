House of the Dragon: produzione sospesa per un caso di positività al Covid-19

L’attesissimo prequel de Il Trono di Spade (che potete recuperare integralmente su Amazon in Blu-Ray) prodotto da HBO, House of the Dragon, ha visto la sospensione della produzione a seguito di un caso di positività da Covid-19. Basato sul romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, House of the Dragon è incentrato sulla storia della casa dei Targaryen, a partire da quando Re Viserys (Paddy Considine) è sul trono. Il prequel vedrà anche l’interpretazione di Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Rhys Ifans, Steve Toussaint e Sonoya Minuzo.

House of the Dragon: un positivo tra la troupe e il cast

Ricordiamo che le riprese della serie sono iniziate ad aprile e HBO sta facendo di tutto per rispettare la tabella di marcia che prevede una premiere nel 2022. Insomma, questo rallentamento non ci voleva e stando alle dichiarazioni in esclusiva di Deadline, il set britannico di House of the Dragon è in pausa da due giorni a seguito di un caso positivo di COVID nella Zona A, che pare includa il cast e la troupe. Il membro positivo della produzione è attualmente in isolamento, così come coloro che sono entrati in contatto con lui, per rispetto delle linee guida sanitarie. Le riprese, in ogni caso, dovrebbero riprendere mercoledì.

L’anno scorso, le produzioni interrotte erano praticamente all’ordine del giorno, ma negli ultimi mesi c’erano stati segni di un ritorno alla normalità. Tuttavia, poiché la variante Delta continua a destare preoccupazione, ci sono stati alcuni altri set che sono stati chiusi per prevenire un aumento di contagi. In particolare, il successo di Netflix Bridgerton è stato messo in pausa per la produzione della seconda stagione e non si sa ancora quando ricominceranno le riprese. È alquanto certo, però, che per quanto riguarda House of the Dragon, il fatto che si fermi solo per pochi giorni suggerisce che il membro della produzione che è risultato positivo non è una parte fondamentale del cast.

A condizione che non ci siano ulteriori ritardi, House of the Dragon probabilmente non subirà ritardi mantenendo la data di uscita nel 2022. HBO non ha fissato ancora un arco di tempo definitivo per la presentazione della seria, ma in questo momento sembra probabile che possa arrivare intorno all’estate.