Dopo venticinque anni i creatori di Teenage Mutant Ninja Turtles tornano insieme per un nuovo progetto. Kevin Eastman e Peter Laird uniranno nuovamente le forse per lavorare su Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. The Last Ronin sarà pubblicato da IDW e debutterà nelle fumetterie la prossima estate 2020. La notizia è stata resa pubblica proprio quest’oggi sul centesimo numero della run delle Tartarughe Ninja scritta e disegnata da Tom Waltz e Andy Kuhn.

Kevin Eastman e Peter Laird hanno creato Teenage Mutant Ninja Turtles nell’ormai lontano 1984 e, una volta raggiunto il successo planetario tra fumetti e action figure, nel 1993 i due creatori della serie, dopo alcune divergenze artistiche, decidono di non lavorare più insieme ponendo, di fatto, fine alla run originale. I due, però, prima di questo annuncio che renderà felici tantissimi fan, avevano già lavorato insieme in occasione del trentesimo anniversario del franchise avvenuto nel 2014. In questa occasione Eastman e Laird realizzarono la cover per lo speciale del trentennale.

Dal 1993 in poi, il rapporto tra Eastman e Laird è stato molto conflittuale per via di alcune scelte sulla vendita dei diritti legati a Teenage Mutant Ninja Turtles. Se siete curiosi di saperne di più in merito alla diatriba tra i due, vi consigliamo la visione della seconda stagione di I Giocattoli della Nostra Infanzia, disponibile su Netflix. In un episodio di questa ultima stagione vediamo l’ascesa e l’inesorabile declino del franchise che, comunque, mantiene ancora oggi una cerchia affezionatissima di fan. Nelle ultime scene della puntata dedicata alle Teenage Mutant Ninja Turtles vediamo, poi, Eastman e Laird disegnare insieme, proprio come agli inizi delle loro carriere nel mondo del fumetto.