Forse non tutti ricorderanno di come Mads Mikkelsen fosse in lizza per interpretare Reed Richards aka Mr. Fantastic ne I Fantastici 4, film del 2005 diretto da Tim Story e che, tra gli altri, vide anche Chris Evans nei panni della Torcia Umana. A quanto pare Mikkelsen non conserva un ricordo propriamente felice della sua audizione.

Intervistato di recente ai microfoni di Vulture, l’attore ha così dichiarato:

“Molte volte il casting si basa sulle prime impressioni perchè regista e produttore devono trovare qualcuno che assomigli al personaggio da interpretare, ma trovo davvero rude il fatto di dover chiedere a una persona di entrare in una stanza e pronunciare soltanto una battuta mentre si fa finta di avere armi elastiche. Fu un esperienza umiliante”.

La parte di Mr. Fantastic andò poi a Ioan Gruffud, suo grande amico. Tim Story diresse anche il sequel, Rise of the Silver Surfer, che non ebbe lo stesso successo del primo, costringendo la Fox a procedere con un reboot. Purtroppo il rapporto tra Hollywood e i Fantastici 4 non è mai stato idilliaco.

Il film del 2015 diretto da Josh Tank si è però rivelato un flop totale e, con l’acquisizione della major da parte di Disney, i diritti cinematografici dei Fantastici 4 sono passati ai Marvel Studios.

Mads Mikkelsen ricorda la sua audizione per il film sui Fantastici 4

Mikkelsen ha poi fatto il suo debutto nel mondo dei cinecomics vestendo i panni dello stregone Kaecellius in Doctor Strange. La sua agenda è piena di impegni poichè interpreterà Grindelwald nel terzo capitolo di Animali Fantastici e affiancherà Harrison Ford nel quinto capitolo di Indiana Jones.

Al momento non si conoscono ancora i dettagli attorno al reboot Marvel dei Fantastici 4, ma sappiamo che sarà diretto da Jon Watts, regista di Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e dell’attesissimo No Way Home.

Leggi anche: 4 fantastiche storie dei Fantastici 4, in attesa del nuovo film

In attesa di vedere in che modo i Fantastici 4 saranno introdotti all’interno del Marvel Cinematic Universe, vi consigliamo di recuperare il volume scritto da John Byrne, edito in Italia da Panini Comics. Potete trovarlo, a un prezzo accessibile, cliccando qui.