Nuovo ingresso nel cast di Indiana Jones 5: ci sarà anche Mads Mikkelsen!

Continua a diventare sempre più ricco il cast di Indiana Jones 5, nuovo capitolo del celebre franchise ideato e creato da Steven Spielberg. Dopo l’annuncio dell’ingaggio di Phoebe Waller-Bridge, star di Fleabag, il portale Deadline ha sganciato la bomba: ci sarà anche Mads Mikkelsen!

Al momento il suo ruolo rimane ancora top secret, ma si tratta in ogni caso di un ottimo colpo per l’attore danese, noto ai fan per la serie TV Hannibal e per le sue partecipazioni in Doctor Strange e Rogue One: A Star Wars Story.

Si tratta del secondo grande franchise a cui Mads prenderà parte. Come è ormai ben noto a tutti, infatti, vestirà anche i panni del perfido mago Grindelwald nel terzo capitolo di Animali Fantastici, sostituendo Johhny Depp. Di recente l’attore ha stupito tutti con la sua performance in Another Round, candidato agli Oscar 2021 come miglior film straniero.

Mads Mikkelsen entra nel cast di Indiana Jones 5

Il nuovo film di Indiana Jones rappresenterà un vero e proprio tuffo al cuore per i fan. Lucasfilm ha infatti confermato il ritorno di Harrison Ford nei panni del mitico archeologo assieme al leggendario compositore John Williams, che si occuperà anche questa volta della colonna sonora. Insomma, tutti i presupposti per un ritorno di fiamma!

A dirigere il film ci penserà James Mangold, regista di Logan e Le Mans’ 66. L’uscita è al momento fissata al 29 luglio 2022.

