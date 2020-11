Mads Mikkelsen rimpiazzerà Johnny Depp in Animali Fantastici

Dopo numerose voci di corridoio dei giorni scorsi, ora abbiamo la conferma: Mads Mikkelsen prenderà il posto di Johnny Depp nel ruolo del mago oscuro Gellert Grindelwald, nella saga di Animali Fantastici di Warner Bros.

Warner Bros. ha confermato lo scoop di Deadline all’inizio di questo mese, secondo cui Mads Mikkelsen è stato scelto per il ruolo del mago oscuro Gellert Grindelwald nel terzo capitolo della saga di Animali Fantastici. Era stato la scelta migliore per sostituire Johnny Depp, che aveva interpretato il ruolo nei primi due film ed è stato poi licenziato dopo aver perso un’importante causa per diffamazione nel Regno Unito.

L’ultimo film della saga cinematografica ambientata nell’universo di Harry Potter è in produzione ai Warner Bros Studios di Leavesden, fuori Londra. Dopo l’addio di Depp, lo studio ha fissato una nuova data di uscita per il 15 luglio 2022.

A Johnny Depp è stato chiesto dalla Warner Bros di “farsi da parte” dopo la fine di una brutta battaglia legale intrapresa contro un tabloid britannico, che lo ha calunniato descrivendolo come un “picchiatore di mogli” in diversi articoli che raccontavano il suo burrascoso matrimonio con la star di Aquaman Amber Heard. Secondo quanto riferito, a Depp è stato chiesto di andarsene dopo aver effettuato una giornata di riprese (anche se è stato pagato per l’intero film) e da allora la Warner Bros non ha perso tempo e si è dedicata alla ricerca di un nuovo attore.

Le speculazioni di questi giorni sono state davvero numerose, ma a quanto si vocifera il regista David Yates è un grande fan di Mikkelsen e l’attore danese è la persona che da subito lui e la produzione hanno cercato di ingaggiare per sostituire il suo predecessore.