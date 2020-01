I Funko Pop! in offerta su Amazon questa settimana

Come ormai saprete, qui in Tom’s si nascondono grandissimi appassionati della cultura nerd e geek e dei prodotti di collezionismo ad essi annessi. Negli ultimi mesi non sono stati rari gli articoli in cui vi abbiamo presentato o abbiamo recensito alcune delle migliori novità in ambito di oggetti collezionabili che, tra action figure, statue, Lego e affini animano i desideri di molti, moltissimi di noi. Di recente abbiamo quindi pensato di darvi una mano nell’ampliare le vostre collezioni e, complici i nostri esperti cacciatori di offerte, abbiamo selezionato per voi i migliori articoli in offerta in tema prima di mattoncini LEGO, e poi di omini e set Playmobil. Oggi però vogliamo andate oltre i classici giocattoli della nostra infanzia, e proporvi quella che è una selezione di offerte (ovviamente in continuo aggiornamento) relative al mondo dei Funko Pop!, statuette in vinile sulla cresta dell’onda già da qualche anno, ed oggi diffuse tra le collezioni di qualunque amante della cultura pop.

I graziosi personaggi su licenza messi in commercio dalla statunitense Funko, sono infatti diventati dei veri e propri beniamini della cultura pop, e specie se siete frequentatori di fiere o convention, è impossibile non vi siate mai imbattuti in una di queste figure, il cui numero di pezzi singoli prodotti è a dir poco esorbitante. Con nuovi prodotti in arrivo praticamente ogni mese, i Funko Pop sono facili da collezionare, costano generalmente molto poco (se si escludono tirature limitate e simili) e possono interfacciarsi con qualunque tipologia di passione, sia essa il cinema, i videogame o le serie TV.

Consci che anche tra i nostri lettori si nascondono degli irrefrenabili e inguaribili collezionisti, abbiamo pensato di proporvi questa ottima che comprende i migliori Funko Pop! reperibili a prezzo scontato su Amazon. Ovviamente l’invito è quello di tenere sempre d’occhio la sezione dedicata alle offerte Amazon, tra le cui pagine dedicate ai giocattoli si possono spesso rintracciare delle inaspettate sorprese!

ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti non solo dedicati al mondo Funko, ma anche tutte le offerte che si avvicendano giorno per giorno su tutti gli store della rete. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, siete pronti a fare acquisti? Prima di cominciare, infine, vi suggeriamo di iscrivervi immediatamente, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti non solo dedicati al mondo Funko, ma anche tutte le offerte che si avvicendano giorno per giorno su tutti gli store della rete., e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, smartphone hardware, e prodotti cinesi

Offerte Funko Pop! su Amazon

Altre offerte Amazon