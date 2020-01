Le offerte Playmobil della settimana su Amazon

Dopo avervi a lungo offerto tutta la nostra passione e la nostra esperienza nel campo dei mattoncini danesi, noi di Tom’s abbiamo deciso di rivolgere la nostra attenzione ad un altro importantissimo campo della gadgettistica nerd e, per la precisione, verso gli amati (e troppo spesso bistrattati) Playmobil. I giocattoli tedeschi nati negli anni ’70 potrebbero non piacere a tutti, ma è innegabile il loro fascino che attrae generazioni di bambini sin dalle origini come, altrettanto innegabile, è la qualità costruttiva dei giocattoli in sé, tanto da meritarsi senza dubbio il titolo di prodotti più coriacei mai messi tra le mani di un bambino.

Certo, direte voi, i Lego hanno il loro fascino ma a nostro giudizio si tratta di una comparazione che non sussite in quanto un Lego, in fin dei conti, è spesso qualcosa che si può esporre e basta, pena il crollo continuo di incastri e mattoncini. I Playmobil, invece, sono resistenti e pensati squisitamente per il gioco ed ecco perché, ad esempio, per quanto i Lego non siano poveri di dettagli, i modellini su licenza della Playmobil (pensate ad esempio a quelli dedicati ai Ghostbusters) risultano riproduzioni davvero perfette degli originali, ovviamente in scala, ma spesso anche dotati di suoni e luci. Insomma: la cuccagna di ogni buon collezionista (e di ogni bambino e bambina ovviamente).

E dunque, consci che lì fuori ci sono frotte di amanti dei Playmobil, eccoci pronti a proporvi ancora una volta i risultati delle nostre battute di caccia all’insegna dei prodotti in sconto, con quelli che sono i migliori set Playmobil reperibili a prezzo scontato su Amazon. Come sempre chiariamo che non tutti i set godono di sconti davvero interessanti, ed anzi alcuni sono nell’ordine di pochi euro di sconto proposto, tuttavia ci siamo abilmente destreggiati tra le pagine dello shop di Bezos, chiedendo ai nostri esperti di selezionare per voi quelle che sono le migliori promozioni, così da offrirvi di seguito un prospetto contenete solo gli sconti che vale la pena tenere d’occhio.

