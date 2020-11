I Manetti Bros. raccontano del loro nuovo film su Diabolik a Lucca Changes

Durante il quarto e ultimo giorno di Lucca Changes, si è tenuto un incontro in streaming dedicato al film Diabolik, la pellicola dedicata al famoso Re del Terrore, personaggio iconico del fumetto italiano della casa editrice Astorina che da sempre ne cura la serie. Presenti ovviamente Marco e Antonio Manetti, in arte i Manetti Bros., registi e autori del film in arrivo prossimamente al cinema per 01 Distribution. L’incontro è stato moderato da Roberto Recchioni, insieme a Mario Gomboli, sceneggiatore e direttore editoriale dell’Editrice Astorina.

Durante quest’evento, realizzato all’interno della serie di incontri legati all’Area Movie di Lucca Changes, si è parlato della nascita del mito di Diabolik, personaggio creato dalle sorelle Giussani negli anni Sessanta. Si è parlato anche della primissima trasposizione cinematografica dedicata al Re del Terrore, uscita nel 1968 con la regia di Mario Bava e un cast internazionale. Questo film non aveva soddisfatto le esigenze delle sorelle, che non avrebbero mai accettato un altro progetto cinematografico non rispettoso del personaggio originale. Proprio per questo si è dovuto aspettare così a lungo per riprendere Diabolik e portarlo al cinema.

I Manetti Bros, da fan e lettori di lunga data di Diabolik, da sempre sognano di poter realizzare un film sul personaggio, e ora che finalmente quel sogno è diventato realtà hanno dichiarato: “Ci siamo approcciati al progetto da fan e non volevamo modificare una cosa già perfetta di suo”. La coppia di registi ha poi confermato la presenza di qualche novità nella pellicola, ma che risulta sempre in linea con il personaggio.

Il film di Diabolik è previsto al cinema per il 31 dicembre 2020, anche se per il momento non vi è alcuna certezza data la delicata situazione dovuta alla pandemia. Il cast è tutto italiano, con Diabolik interpretato da Luca Marinelli, già visto in Lo chiamavano Jeeg Robot nel ruolo dello Zingaro e di recente nel film The Old Guard di Netflix al fianco di Charlize Theron. Eva Kant sarà invece interpretata dall’attrice Miriam Leone.