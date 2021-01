Il 2021 di Dampyr in attesa del film

La settimana in casa Sergio Bonelli Editore si conclude con le anticipazioni sul 2021 di Dampyr ad opera di Mauro Boselli che interviene direttamente sul sito dell’editore con un conciso post.

Quello che sarebbe dovuto essere l’anno per le celebrazione dell’uscita al cinema del film sul personaggio, slittato a causa dell’emergenza socio-sanitaria, provocata dall’epidemia di Coronavirus, si è trasformato in una annata costruita per il lancio o (ri)lancio del film!

Il 2021 di Dampyr

I primi mesi del 2021 serviranno a preparare il terreno per il grande evento autunnale a cui ha lavorato gran parte degli autori dello staff fra cui Majo, Luca Rossi, Dotti, Genzianella, Andreucci, Cropera e Fortunato. Si tratta di una quadrilogia di albi che farà da ideale corollario all’uscita del film: sì, ben quattro numeri di fila, la saga del “Ritorno a Yorvolak”, che ci presenterà antefatti e seguiti dei leggendari primi due numeri della serie, rivelando particolari segreti mai narrati prima che faranno luce sulle motivazioni dei protagonisti, con la partecipazione speciale dei Maestri della Notte Draka, Gorka, Marsden e Vlatna, e poi di Yuri, delle tre Guardiane della Legge, di Caleb Lost, di Nikolaus, di Velma, di Fortunata e di altri personaggi vecchi e nuovi.

Fra le altre avventure del terzetto di eroi anche la scoperta che effettivamente un piano per deporre l’antipatico Abigor dalla guida del servizio segreto infernale a seguito del dissidio in seno ai Naphidim. Chi tira i fili del complotto e chi, soprattutto, vuole provare a resuscitare il Duca Nergal? Una ex di Harlan, la bella Astrid, lo chiamerà in Norvegia per affrontare i folli seguaci nordici del Black Metal.

Vecchi e nuovi maestri. Se ne manifesterà un nuovo, duro a morire, in Argentina mentre uno vecchio tornerà dalle parti di Haiti.

Lady Nahema proverà ad anticipare la venuta del Messia e Bobby Quintana sarà costretto a fare i conti col suo drammatico passato. Tra i meandri della Storia Vassago contenderà a una nuova affascinante Maestra un magico oggetto appartenuto ai Templari.

E ci saranno ben due puntate nel nostro Bel Paese: uno spettrale manicomio abbandonato nella Bassa ferrarese e i misteri legati all’assedio di Firenze e al leggendario Francesco Ferrucci. Senza dimenticare la sorpresa più grande di tutte: uno speciale Dampyr Color!

Sergio Bonelli Editore ha già anticipato il 2021 di Tex e Dragonero.