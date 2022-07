La prima stagione di Ms. Marvel, l’ultima serie del Marvel Cinematic Universe presentata da Disney+, si è appena conclusa, ma il futuro di Kamala Khan (Iman Vellani) è già al centro dell’attenzione dei fan del franchise. Complici le rivelazioni contenute nell’ultimo episodio della serie, No Normal, che aprono a interessanti scenari per il Marvel Cinematic Universe, la curiosità per scoprire come l’eroina di Jersey City proseguirà la sua vita è alta, tanto che ci si sta interrogando su quale sarà il futuro di Ms. Marvel nel Marvel Cinematic Universe.

Quale sarà il futuro di Ms Marvel nel Marvel Cinematic Universe?

Ripensando al suo passato fumettistico, e vedendo come siano già apparsi alcuni giovani eroi che la hanno affiancato nei comics della Casa delle Idee, il primo istinto sarebbe di immaginarla all’interno di una formazione che si ponga come la versione del Marvel Cinematic Universe dei Giovani Vendicatori, ma al momento ci sono poche certezze su quali saranno le prossime mosse dei Marvel Studios per Kamala. Di sicuro, come abbiamo visto anche nella scena post credit di No Normal, passaggio sicuro sarà il grande schermo, dove la giovane eroina dividerà la scena con la sua beniamina, Carol Danvers (Brie Larson), in The Marvels.

Sembra difficile immaginare che la presenza di Ms. Marvel nel Marvel Cinematic Universe si esaurirà in questo film corale, dove comparirà anche Maria Rambeau. Chiamati in causa dai colleghi di ComicBook.com, i due registi della serie Ms. Marvel, Bilal Fallah e Adil El Arbi, hanno comunque confessato le loro speranze per il futuro della loro eroina. El Arbi, conscio di come il Marvel Cinematic Universe si sia espanso anche in altre direzioni, come l’animazione, non ha fatto mistero della sua idea di dare a Kamala quante più chance possibile per proseguire la sua avventura:

“Vedremo se i suoi poteri si evolveranno ulteriormente. Siamo grandi fan anche degli anime e dei manga, si possono fare svariate cose sul piano visivo rifacendosi a questi media. E considerando l’approccio visivo che abbiamo utilizzato nel pilot e che abbiamo in parte usato anche nell’episodio finale… nella nostra seconda stagione potremmo andare totalmente fuori di testa su questo aspetto”

In quest’ottica è importante anche il passaggio da giovane alla scoperta dei propri poteri a vera e propria eroina, transizione che nell’ultimo episodio di Ms. Marvel avviene non solo meritandosi il titolo sul campo, ma anche tramite il riconoscimento del suo ruolo da parte di coloro che amano sinceramente Kamala, come la madre, che le realizza il suo costume, o il padre che svelandole l’origine del nome Kamala le consegna la sua identità supereroica.

Una tappa nella vita di Kamala che è stata centrale nello sviluppo del personaggio, secondo Fallah:

“Per noi, lei diventa un supereroe, ma i suoi veri superpoteri sono la sua famiglia e i suoi amici. Era la cosa più importante, poter mostrare questi momenti, perché si vede come amici e famigli la supportino attraverso questo suo viaggio. Senza di loro, senza la famiglia e la sua comunità, non avrebbe mai trovato la propria strada. E nell’economia della serie, questo è il suo vero superpotere”

Il futuro di Ms Marvel passa ora dalla sua apparizione in The Marvels, ma vista le sorprendenti rivelazioni che popolano il finale di No Normal, come la menzione ai mutanti, è difficile non immaginare una presenza ulteriore di Kamala Khan, magari all’interno del contesto seriale del Marvel Cinematic Universe.

