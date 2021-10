Il Gioco di Ruolo a Lucca Comics & Games 2021

Uno dei capisaldi della prossima, imminente, edizione di Lucca Comics & Games 2021, sarà senza dubbio il giocare di ruolo, il che significa che potremo ritornare (finalmente) a sedersi ai tavoli di gioco, ovviamente in tutta sicurezza, messi a disposizione dall’organizzazione di chiunque che vorrà provare (o riprovare) l’esperienza di tirare dadi insieme al proprio party. Il Gioco di Ruolo, per questa edizione 2021, vedrà oltretutto la presenza di aree demo e tornei, il ritorno in presenza delle Ruolimpiadi e grandi ospiti e talent pronti ad accogliere i propri fan e tutti gli appassionati.

Vari saranno gli ospiti del Gioco di Ruolo durante l’intera durata della manifestazione: si comincia con gli InnTale, un gruppo di streamer che condividono con la loro nutrita community la passione per i giochi di ruolo, sia su YouTube che su Twitch, e che finalmente tornano a Lucca per presentare nuovi progetti in partenza e che vedranno la luce nel corso del 2022. L’appuntamento con loro è per lunedì 1° novembre alle 17, presso l’Auditorium del Suffragio.

Oltre a loro, potremo incontrare anche Andrea “Il Rosso” Lucca (nomen omen), figura di riferimento italiana per quanto concerne il gioco di ruolo organizzato e host del podcast “La locanda del Drago Rosso”, che incontrerà il pubblico presso la sala Ingellis all’Hotel San Luca domenica 31 ottobre alle 17.30, per il panel “Nuovi orizzonti del gioco di ruolo organizzato”, un talk con il fine di fare il punto sul gioco di ruolo organizzato dopo la pandemia e l’avvento delle nuove piattaforme virtuale per giocare a distanza. Inoltre, Il Rosso sarà tutti i giorni dalle 10 alle 13 al Real Collegio per giocare di ruolo assieme ai suoi fan.

Sarà inoltre presente, per la prima volta, anche il collettivo Non Dire Draghi, con un tavolo dedicato a giocare con i propri fan, situato al primo piano del Real Collegio da sabato 30 ottobre a lunedì 1° novembre, tutti e tre i giorni dalle 13:30.

Vi ricordiamo inoltre che noi di Tom’s Hardware Italia Cultura Pop, abbiamo l’onore di essere Streaming Media Partner della kermesse, i cui eventi potrete seguire direttamente dal nostro canale Twitch, per non perdersi i momenti salienti dell’intero evento.