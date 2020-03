Il mistero di D.B. Cooper: il documentario firmato BBC e HBO

La BBC e la HBO stanno co-producendo un documentario sul mistero irrisolto del dirottatore dell’aereo D.B. Cooper, quasi 50 anni dopo la sua scomparsa senza lasciare traccia nel 1971.

Il mistero di D.B. Cooper è diretto da John Dower – un regista nominato agli Emmy che ha realizzato il film My Scientology Movie di Louis Theroux – e il produttore è Minnow Films, che ha vinto i BAFTA per documentari tra cui 7/7: One Day in London e The Detectives.

Il film cerca di svelare il mistero che circonda D.B. Cooper, che si imbarcò su un aereo della Northwest Orient Airlines nel novembre 1971 e dirottò il volo mentre era ancora sull’asfalto. Ha affermato di avere una bomba nella sua valigetta e ha chiesto quattro paracadute e $ 200.000, che ha scambiato con i 36 passeggeri a bordo.

Cooper ordinò di decollare per Città del Messico e da qualche parte durante il viaggio, riuscì a saltare dalla parte posteriore dell’aereo con un paracadute e il denaro, l’uomo non fu mai più visto. La sua scomparsa è uno dei più grandi misteri irrisolti nella storia dell’FBI, che ha chiuso il libro sulle sue indagini nel 2016.

Mandy Chang, che ha commissionato Il mistero di D.B. Cooper per la serie Storyville della BBC, ha affermato che l’emittente è stata “incuriosita” dal film di Dower fin dall’inizio, aggiungendo che cattura un’era in cui la sicurezza aeroportuale era radicalmente diversa da quella che è oggi.

Mandy Chang ha poi aggiunto:

“L’ossessione di John per capire perché così tanti americani si sono identificati con un misterioso dirottatore di aeroplani che è diventato una figura di culto, seguendo la tradizione di icone criminali come Butch e Sundance o Bonnie e Clyde, era contagiosa. Il suo film pone domande più profonde sulla memoria, sull’identità e sulla verità”.

Si sa che gli americani sono ossessionate da queste figure, ancora di più da quando è esplosa la cultura di massa. E voi cosa ne pensate?