Come riportato nel nostro precedente articolo, la parte 2 di Chainsaw Man, il manga scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto attraverso l’applicazione online di Shonen Jump+ nonchè variante digitale di Weekly Shonen Jump, sarà in pausa per poi tornare alal serializzazione il 16 agosto 2022 (sarà già il 17 in Giappone) con il Capitolo 102.

Il motivo dietro la pausa improvvisa di Chainsaw Man parte 2

Ma quali sono i motivi della pausa presa dal talentuoso autore giapponese?

Lo stesso Fujimoto-sensei ha precisato che prende una settimana di pausa quando ha bisogno di incrementare il numero di pagine o disegnare una copertina per il volume (tra l’altro il primo Volume della parte 2 uscirà in Giappone e negozi online il 4 ottobre 2022).

L’autore ha anche precisato che continuerà a fare del suo meglio.

La seconda parte del manga ha avuto inizio il 13 luglio 2022 con l’arco narrativo scolastico (Gakko-hen). La prima parte è stata pubblicata dal 2018 al 2020 su Weekly Shonen Jump con 11 volumetti totali ed è interamente disponibile anche nel nostro Paese per Planet Manga (qui potete acquistare il cofanetto per immergervi in una sola volta nel mondo spettacolare creato da Fujimoto).

A proposito di Chainsaw Man

La serie manga di Chainsaw Man si divide in stagioni: la prima è stata pubblicata dal al 13 dicembre 2020 per un totale di 97 Capitoli e 11 tankobon. La seconda, invece, ha avuto inizio attraverso l’applicazione di Shonen Jump+ (Shueisha) il 13 luglio 2022 e si compone al momento di 4 capitoli.

In Italia è edita in Italia per Planet Manga con i primi 11 volumi disponibili.

Ricordiamo che l’adattamento anime in uscita ad ottobre 2022 è prodotta da Studio MAPPA (Banana Fish, Jujutsu Kaisen, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale) con la regia di Ryu Nakayama. La trasposizione arriverà anche in Italia, sottotitolata, per Crunchyroll.