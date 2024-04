Sony chiude a tempo "indeterminato" i server di un iconico gioco PS4, persi milioni di livelli

Sony ha confermato che i server di LittleBigPlanet 3 su PlayStation 4 rimarranno offline "indefinitamente" a seguito dei problemi con il servizio emersi all'inizio di quest'anno. L'azienda ha comunicato la notizia tramite un aggiornamento sul suo sito web, spiegando che la temporanea chiusura dei server a gennaio sarà ora in vigore per il futuro prossimo.

Questa decisione implica che milioni di livelli generati dagli utenti non saranno più accessibili ai nuovi giocatori, con Sony che cita "problemi tecnici in corso" come ragione per interrompere il supporto.

"un duro colpo per i giocatori"

Tuttavia, i contenuti creati e memorizzati localmente sui dispositivi dei giocatori rimarranno accessibili, consentendo agli utenti di continuare a creare e giocare offline. PlayStation ha anche fornito indicazioni agli appassionati di LittleBigPlanet su come accedere alle funzionalità offline per continuare a godere del gioco.

La perdita dell'accesso ai server è un duro colpo per i giocatori, dato che i giochi LittleBigPlanet sono noti per la loro vasta gamma di contenuti generati dagli utenti, come livelli e costumi. Questo è particolarmente significativo per LittleBigPlanet 3, che ha consentito ai giocatori di fruire dei livelli creati dagli utenti dei giochi precedenti. Con la chiusura dei server, non c'è modo ufficiale di accedere ai contenuti creati dai giocatori dal lancio del primo LittleBigPlanet nel 2008.

Mentre non è noto esattamente quanti livelli siano stati creati dagli utenti nel corso degli anni, nel febbraio 2017 Sony ha dichiarato che il gioco conteneva più di 10 milioni di livelli. La perdita di accesso ai server rappresenta, quindi, una significativa perdita di contenuti creativi per la community di LittleBigPlanet, soprattutto considerando che potrebbero anche non venire mai più riaperti.