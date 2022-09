Il remake di Lamù – Urusei Yatsura, l’amatissima serie anime tratta dal manga di Rumiko Takahashi e prodotta da Studio Pierrot e da Studio Deen, uscirà il 13 ottobre, adatterà storie selezionate dal manga e sarà divisa in quattro parti, ovvero un anno intero, anche se non consecutivamente. Nel frattempo possiamo goderci il nuovo trailer di Lamù – Urusei Yatsura, pubblicato dal sito ufficiale dell’anime, che ne rivela l’opening e l’ending!

Il nuovo trailer del remake di Lamù – Urusei Yatsura

Il remake di Lamù – Urusei Yatsura vede nel cast vede Hiroshi Kamiya come Ataru Moroboshi, Sumire Uesaka nel ruolo di Lamù, Maaya Uchida e Mamoru Miyano sono rispettivamente di Shinobu Miyake e Shutaro Mendo. Wataru Takagi è Cherry e Miyuki Sawashiro è Sakura.

Per quanto riguarda lo staff, Hideya Takahashi (JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind, Strike Witches: Road to Berlin) e Yasuhiro Kimura (JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind, 2.43: Seiin High School Boys Volleyball Team) stanno dirigendo l’anime alla David Production, mentre Yuuko Kakihara (Cells at Work!, Heaven’s Lost Property) sta supervisionando gli script della serie. Naoyuki Asano (Mr. Osomatsu, Keep Your Hands Off Eizouken!) sta disegnando i personaggi. I nuovi membri dello staff sono il direttore artistico Masanobu Nomura, Ayaka Nakamura che si occupa del colore, Kanji Ōshima è il direttore CG, Yuuichirou Nagata si occupa della Fotografia e del compositing, Yoshikazu Iwanami del suono e Kiyoshi Hirose del montaggio.

Qui sotto potete guardare il nuovo trailer. L’opening dell’anime si intitola AIUE (ABCD) mentre l’ending Tokyo Shandy Rendezvous. Tutte e due sono eseguite da MAISONdes. Inoltre, la canzone di apertura presenta gli artisti Minami e SAKURAmoti e quella finale include il cantante virtuale Kaf e la band Tsumiki.

Il manga di Lamù

La serie manga è stata pubblicata sulla rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan dal 1978 al 1987. Nel 1980 il manga ha vinto il Premio Shogakukan per i manga in entrambe le categorie shōnen e shōjo e nel 1987 il Premio Seinen come miglior fumetto di fantascienza/fantasy.

Lamù è stato pubblicato in Italia da Star Comics che recentemente ne ha proposto una nuova edizione: