Dopo l’amaro destino toccato a Batgirl, film con Leslie Grace cancellato dopo la fusione tra Warner Bros. e Discovery, i fan hanno iniziato a dubitare del futuro di numerose proprietà intellettuali ancora in lavorazione. Tra queste il sequel di Mortal Kombat, nuovo adattamento di una delle saghe videoludiche più celebri di sempre. A rassicurare i fan ci ha pensato Lewis Tan, uno dei protagonisti del primo film, spiegano come il seguito sia ancora salvo e sarà più folle e sorprendente del precedente capitolo.

Il sequel di Mortal Kombat si farà

L’attore ha vestito i panni di Cole Young, personaggio appositamente creato per questa nuova iterazione di Mortal Kombat. “La fusione tra i due colossi ha avuto un grande impatto, ma non su di noi. New Line rimane ancora uno studio sotto l’etichetta della Warner e sono molto felici del risultato ottenuto con il primo film nonostante sia uscito nel peggior periodo possibile. Mortal Kombat è stato uno dei loro titoli più visti e ha avuto ottimi numeri sulle piattaforme di streaming. Posso assicurarvi che il sequel sarà ancora più folle e sorprendente del primo film” ha dichiarato Lewis Tan ai microfoni di ComicBook.com.

Mortal Kombat è stato un vero e proprio reboot della saga cinematografica, uscendo in contemporanea nelle sale e su HBO Max nel 2021, in piena emergenza Covid. Il film ha portato in vita l’intensa azione della saga di videogame campione di vendite, in tutta la sua brutale gloria, mettendo l’uno contro l’altro i campioni indiscussi e tanto amati dai fan, in una battaglia cruenta e senza esclusione di colpi.Simon McQuoid, già regista del primo film, dirigerà il sequel. Jeremy Slater, sceneggiatore di Moon Knight e creatore di The Umbrella Academy e The Exorcist, si occuperà invece di scriverlo.

In Italia il film è uscito direttamente in streaming senza passare dalle sale, all’epoca ancora chiuse nella maggior parte della penisola per via dell’emergenza Covid. In Mortal Kombat compaiono diversi personaggi caratteristici del videogame, tra cui Scorpion, Sub-Zero, Kano, Sonya Blade e Jax. Grande assente invece Johnny Cage, la cui presenza viene soltanto stuzzicata alla fine del film. Al momento non ci sono ancora dettagli sulla possibile data di uscita del sequel.