Continuano i lavori sul sequel di Mortal Kombat, film del 2021 basato sul celebre franchise videoludico. Uscito in contemporanea al cinema e su HBO Max il film ha avuto reazioni miste, ma si è rivelato un successo per la piattaforma di streaming. Per questo motivo Warner ha deciso ugualmente di dare il via libera a un nuovo progetto.

Continuano i lavori sul sequel di Mortal Kombat

Secondo il portale Deadline sarà Simon McQuoid, già regista del primo film, a dirigere il sequel. Jeremy Slater, sceneggiatore di Moon Knight e creatore di The Umbrella Academy e The Exorcist, si occuperà invece di scriverlo.

Al momento non ci sono dettagli sul cast che ne prenderà parte e sulla possibile data di uscita. Mortal Kombat (leggete qui la nostra recensione) ha portato in vita l’intensa azione della saga di videogame campione di vendite, in tutta la sua brutale gloria, mettendo l’uno contro l’altro i campioni indiscussi e tanto amati dai fan, in una battaglia cruenta e senza esclusione di colpi.

In Italia il film è uscito direttamente in streaming senza passare dalle sale, all’epoca ancora chiuse nella maggior parte della penisola per via dell’emergenza Covid. In Mortal Kombat compaiono diversi personaggi caratteristici del videogame, tra cui Scorpion, Sub-Zero, Kano, Sonya Blade e Jax. Grande assente invece Johnny Cage, la cui presenza viene soltanto stuzzicata alla fine del film.

Nell’adattamento cinematografico sono state replicate anche le Fatality dei combattenti in tutta la loro brutale e sanguinolenta gloria. Forte delle critiche impartite al primo film, Jeremy Slater ha dichiarato di voler creare un qualcosa che sia incredibilmente soddisfacente, davvero entusiasmante e imprevedibile. Oltre al sequel dovrebbero essere in lavorazione anche altri progetti su Mortal Kombat, tra cui uno spin-off incentrato esclusivamente sul personaggio di Sub-Zero interpretato da Joe Taslim.