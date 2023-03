Paramount Pictures e Eagle Pitcures hanno diffuso il primo teaser italiano di Tartarughe Ninja: Caos Mutante. Il nuovo film animato dedicato alle tartarughe mutanti Leonardo, Donatello, Michelangelo e Raffaello è prodotto da Seth Rogen con Evan Goldberg e James Weaver ed è diretto da Jeff Rowe e Kyler Spears.

Il teaser italiano di Tartarughe Ninja: Caos Mutante

Tartarughe Ninja: Caos Mutante debutterà nei cinema italiani ad agosto 2023. Eccovi il primo teaser trailer in italiano:

Questa invece la prima sinossi ufficiale:

Dall’eterno adolescente Seth Rogen, ad agosto 2023 arriva al cinema Tartarughe Ninja: Caos Mutante. Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.

Nel cast di voci originali figurano: Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu e Brady Noon che presteranno rispettivamente al voce a Donatello, Michaelangelo, Leonardo e Raffaello. Ayo Edebiri sarà April O’Neil, Jackie Chan sarà il Maestro Splinter, Giancarlo Esposito sarà Baxter Stockman, John Cena intepreterà Rocksteady, Seth Rogen intepreteràBebop, Hannibal Buress intepreterà Genghis Frog, Rose Byrne intepreterà Leatherhead, Natasia Demetriou intepreterà Wingnut, Post Malone sarà Ray Fillet e infine Paul Rudd sarà Mondo Gecko.

Le Teenage Mutant Ninja Turtles furono create da Kevin Eastman e Peter Laird nel 1984 come fumetto indipendente parodia dei fumetti di supereroi mainstream. Nel 1987 la serie a fumetti venne trasformata in una serie animata e in una linea di giocattoli dal successo planetario che ha fruttato solo negli Stati Uniti circa 1 miliardo di dollari fino al 1992. Attualmente la serie a fumetti delle TMNT è pubblicata in Italia da Panini Comics, recuperare il primo volume Deluxe su Amazon.