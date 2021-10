Il trailer italiano di Scream, il reboot con Neve Campbell e Courteney Cox

Paramount Pictures Italy ha diffuso pochi minuti fa il primo trailer italiano di Scream. Si tratta della pellicola sequel/reboot del cult teen horror degli anni ’90 che vede tornare tutto il cast della prima seminale pellicola ambientata appunto 25 anni dopo. Attualmente il film è previsto nelle sale americane il 14 gennaio 2022, non c’è una data d’uscita italiana per il film.

Il primo trailer italiano di Scream

Ecco come viene presentato questo nuovo Scream da Paramount Pictures:

Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.

Eccovi il primo trailer italiano di Scream:

Neve Campbell (“Sidney Prescott”), Courteney Cox (“Gale Weathers”) e David Arquette (“Dewey Riley”) tornano a interpretare i loro ruoli iconici in Scream insieme a Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar. I film è diretto da Tyler Gillet e Matt Bettinelli-Olpin mentre la sceneggiatura è di James Vanderbilt (Zodiac, White House Down) e Guy Busick (Ready or Not, Castle Rock). Si tratta del primo film del franchise non diretto da Wes Craven, scomparso nel 2015, che aveva diretto invece tutti i precedenti capitoli.

Neve Campbell ha dichiarato:

Ero molto combattuta. L’idea di un film senza Wes Craven era soverchiante per me, gli volevo molto bene. Poi Matt e Tyler mi hanno scritto una lettera in cui mi hanno esposto il loro amore e rispetto per il lavoro e la carriera di Wes Craven, mi hanno detto di quanto li abbia influenzati e dell’influenza di Scream come registi e professionisti e questo mi ha decisamente convinto.

Acquista Scream edizione speciale 25° Anniversario (Steelbook 4K UHD + Blu-ray) su Amazon.