Il Trono di Zeth 08: Darling in the Franxx, Crossed, Frieren, Mashle, Ultramega

Nuova puntata de Il Trono di Zeth, con tantissimi manga e fumetti freschi freschi tra cui Darling In The Franxx, Crossed Deluxe, Invincible Omnibus, Ultramega, Frieren dopo la fine del viaggio, Mashle e molto altro!

Ci sono un sacco di fumetti e libri molto interessanti anche in questa puntata de Il Trono di Zeth, in particolare una bella concentrazione di manga e di edizioni speciali, tra cui il popolare Darling In The Franxx, di cui avrete certamente sentito parlare per il famoso anime e il ritorno di alcuni autori interessanti come Hiroki Endo e Q Hayashida.

Ma è tempo anche di dare un’occhiata alle nuove edizioni di Invincible e di Crossed, oltre ai vari Ultramega e inizi di serie sia per Capitan America che per l’universo DC con Infinite Frontier.