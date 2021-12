Il Trono di Zeth ep. 12 – teorie ed easter egg di Hawkeye, Sweet Paprika 2, Blu Tramonto

Pronti per raccontarvi tutte le teorie e gli easter egg di Hawkeye, l’ottima serie Marvel in streaming su Disney Plus, con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld particolarmente in forma e poi a tuffarci nelle recensioni di Sweet Paprika Vol. 2, Blu Tramonto, Universo! Dune Casa degli Atreides e molto altro!



Assieme al prode Manuel Enrico ci lanciamo a capofitto negli easter egg di Hawkeye, la serie Marvel su Disney Plus che ci sta particolarmente convincendo e che, specie nella terza puntata, ha aperto la solita porta verso le più scalmanate fan theories.

In particolare oltre a notare tutti i riferimenti fumettistici ci si concentra sul personaggio di Maya Lopez, aka Echo e il relativo “toto-Kingpin” visto che sono stati inseriti tantissimi elementi che ci portano proprio ad immaginare una presenza al colossale signore del crimine.

Insomma non solo easter egg di Hawkeye, ma anche tanti viaggio e raccolta di indizi che è diventato il mood generale di questo 2021 nel MCU

E poi recensioni!