Come passare da Telepass a Unipolmove, la procedura completa

I sistemi di telepedaggio, come Telepass o Unipolmove, rappresentano una tecnologia innovativa nel campo dei trasporti e della gestione del traffico. Il settore ha visto per anni la presenza di un solo e unico player, Telepass, ma la situazione è mutata nel corso degli ultimi mesi con l'arrivo prima di Unipolmove e successivamente di Mooneygo. Questi due servini operano in maniera analoga a Telepass, offrendo servizi simili a canoni però agevolati, come analizzato nel nostro approfondimento.

Di recente Telepass ha annunciato un cospicuo aumento delle tariffe a partire dal 1 luglio 2024, pertanto non stupisce se alcuni consumatori hanno deciso di scandagliare il mercato alla ricerca di una soluzione ugualmente valida ma ad un prezzo più contenuto.

Vantaggi e svantaggi telepedaggio

Prima di focalizzarci sulle procedure da seguire per passare da un operatore all'altro, ricordiamo tutti gli aspetti positivi (e negativi) di questi servizi. Tra i positivi è indubbiamente necessario citare la possibilità di non fare più le code ai caselli autostradali, l'accesso a sistemi di pagamenti elettronici per strisce blu, AreaC, sistemi di trasporto e molto altro. Tra gli aspetti negativi, ovviamente, la presenza di un canone che può essere di varia misura a seconda dell'operatore scelto, delle offerte in corso e delle necessità personali.

Come disdire Telepass

Per evitare il rinnovo automatico del contratto con le nuove tariffe del Telepass, è fondamentale procedere con la disdetta entro il 30 giugno 2024. Tale procedura può essere effettuata senza incorrere in penalità o costi aggiuntivi e può essere completata tramite diversi metodi.

Per esempio, è possibile inviare una e-mail oppure utilizzare la posta elettronica certificata (PEC). In alternativa, è ammessa la comunicazione tramite posta tradizionale.

Per coloro che preferiscono interagire di persona, è possibile recarsi direttamente presso i Telepass Store, nei Centri servizi dei gestori autostradali e in altri punti vendita o assistenza autorizzati, con un elenco aggiornato disponibile sul sito e sull'app di Telepass.

Infine, è possibile contattare telefonicamente il Call Center; durante la comunicazione è importante fornire le proprie informazioni personali e specificare che la disdetta è motivata dalla "Proposta di modifica unilaterale del contratto" ricevuta, indicando anche se si desidera rescindere l'intero contratto Telepass Family o solo l'Opzione Twin, se attiva.

Più in dettaglio:

E-mail: gestionecontratto@telepass.com

gestionecontratto@telepass.com PEC: assistenza@pec.telepass.com

assistenza@pec.telepass.com Posta tradizionale: TELEPASS S.p.A. – Customer Care, Via del Serafico 49 – 00142 ROMA

TELEPASS S.p.A. – Customer Care, Via del Serafico 49 – 00142 ROMA Di persona: nei Telepass Store, nei Centri servizi dei gestori autostradali, e in altri punti vendita o assistenza autorizzati

nei Telepass Store, nei Centri servizi dei gestori autostradali, e in altri punti vendita o assistenza autorizzati Telefonicamente: numero verde 800.904.940

In seguito alla disdetta è necessario inviare il dispositivo per finalizzare la cessazione del contratto; questo passaggio può essere eseguito in uno dei Telepass Store, Centro Servizi Telepass, o Telepass Point, oppure inviandolo tramite raccomandata postale all’indirizzo: Telepass S.p.A. – Via del Serafico 49 – 00142 Roma.

Come passare a Unipolmove (da Telepass)

Come anticipato, a partire dal primo luglio 2024, i titolari del Telepass dovranno prepararsi a un aumento significativo del canone, che raggiungerà la cifra di 3,90 euro mensili, equivalente a 11,70 euro per trimestre. Questa decisione è stata annunciata dalla società Telepass e giustificata con la necessità di fronteggiare costi in continua crescita relativi allo sviluppo tecnologico dei servizi e degli strumenti di pagamento connessi alla mobilità.

Tuttavia, di fronte a questa decisione, molti utenti stanno reagendo rescindendo il proprio contratto con Telepass e cercando alternative più convenienti in termini di rapporto qualità-prezzo. In questo articolo, ci focalizziamo su UnipolMove, una delle soluzioni alternative che sta guadagnando popolarità tra coloro che cercano un'opzione più vantaggiosa sul fronte economico.

Unipolmove, canone e costi

UnipolMove emerge come una valida alternativa al servizio offerto da Telepass, garantendo una vasta gamma di servizi simili tra cui il telepedaggio, l'accesso ai parcheggi convenzionati, l'utilizzo delle strisce blu e l'attraversamento dell'Area C di Milano. Al momento, UnipolMove sta promuovendo un'offerta altamente vantaggiosa che scadrà il 7 maggio, consistente nella fornitura gratuita di due dispositivi per un intero anno.

Questa promozione risulta particolarmente attraente se si considera che il costo standard per due dispositivi è di 2,50 euro al mese. Tale iniziativa rende quindi estremamente conveniente la transizione verso questo servizio alternativo. È inoltre importante sottolineare che dopo il primo anno, gli utenti hanno la possibilità di cambiare servizio senza incorrere in penalità o costi di chiusura.

Come acquistare UnipolMove online

Per procurarsi il dispositivo UnipolMove online, è sufficiente accedere alla relativa pagina promozionale. Una volta sulla pagina, è possibile procedere cliccando sull'opzione "Acquista ora". Successivamente, sarà necessario completare la registrazione e inserire le informazioni richieste.

Effettuato l'ordine, il dispositivo sarà spedito all'indirizzo indicato durante la procedura d'acquisto, di norma entro 4 o 5 giorni lavorativi. Al momento della presa in carico dell'ordine da parte del corriere, verrà inviato un SMS contenente un link tramite il quale sarà possibile modificare la data di consegna, cambiare l'indirizzo di spedizione, optare per il ritiro presso un punto GLS o scegliere un punto di ritiro proposto dal corriere stesso.

Come acquistare UnipolMove in agenzia

Per coloro che preferiscono un approccio più diretto, UnipolMove offre la possibilità di acquistare il dispositivo presso qualsiasi agenzia UnipolSai, usufruendo degli stessi vantaggi promozionali disponibili online. Questa opzione presenta diversi vantaggi, tra cui la consegna immediata del dispositivo direttamente in agenzia, a differenza dell'acquisto online che richiede una spedizione. La lista di tutte le agenzie è disponibile a questo indirizzo.

Inoltre, l'assistenza per eventuali problemi fisici al dispositivo è gestita direttamente in agenzia: in caso di necessità, il dispositivo può essere sostituito immediatamente.